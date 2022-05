Sem subsídio federal, passagem de ônibus deve aumentar na quarta-feira

A passagem de ônibus em Salvador deve ser reajustada na próxima quarta-feira (1º). Sem a aprovação do subsídio do transporte na Câmara Federal e sem a redução dos impostos, é impossível segurar a tarifa no mesmo valor, diz o prefeito Bruno Reis. Com o reajuste, a tarifa vai para R$ 4,90.

"Eu disse o tempo todo de forma clara, se tivéssemos subsídio ou redução do ICMS do diesel, a gente não daria o reajuste e a prefeitura ia assumir essa conta. Mas se não o acordo não viesse, como ocorre todos os anos, haveria o reajuste da inflação do período e agora com a situação mais agravada com aumento de 100% do óleo diesel", explicou, nesta segunda-feira (30).

Bruno vai a Brasília nessa terça-feira (31) para conversar com deputados sobre o projeto de lei que garante o subsídio. "Eu ainda vou a Brasília amanhã. Temos uma reunião na casa do relator com alguns líderes de partidos. No fim de semana, me reuni com Adolfo Viana, ontem com Elmar Nascimento, e vou fazer um contato com Antonio Brito. Amanhã vamos ver se a Câmara pauta o projeto".