Sem tempo a perder, Vitória já viaja para enfrentar o Paraná

Com o ambiente mais leve após o triunfo por 3x0 sobre o Brasil de Pelotas, que deixou o Vitória a seis pontos da zona de rebaixamento da Série B, o elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta quarta-feira (6) e já viaja à tarde para Curitiba, onde enfrentará o Paraná na sexta (8).

A programação com antecedência inclui um treino no CT do Coritiba na véspera da partida, que será realizada na Vila Capanema. O Vitória é o 13º colocado, com 40 pontos, dez a menos que o tricolor paranaense, que ocupa a 5ª colocação.

O técnico Geninho relacionou 20 jogadores para a viagem, incluindo o atacante Jordy Caicedo, que cumpriu suspensão durante a goleada no Barradão. A baixa da vez é o zagueiro Éverton Sena, pelo mesmo motivo. Chiquinho e Wesley, machucados, continuam fora.

"Cada jogo está sendo uma final pra gente. Foi contra o Figueirense, o Brasil, e contra o Paraná não será diferente. A gente vai pra lá para buscar pontos. Temos que fazer logo 44 ou 45 pontos para sair dessa zona incômoda que está atrapalhando a gente. Temos que ir para Curitiba pensando em trazer os três pontos para o Vitória", projeta o atacante Eron, que marcou seu primeiro gol como profissional nos 3x0 sobre o Brasil de Pelotas.

Confira os 20 jogadores relacionados:

Goleiros: Martín Rodriguez e Ronaldo;

Laterais: Van, Matheus Rocha, Wellisson e Thiago Carleto;

Zagueiros: Ramon, Zé Ivaldo, Dedé, João Victor;

Volantes: Léo Gomes, Lucas Cândido, Rodrigo Andrade, Baraka e Romisson;

Meia: Felipe Gedoz;

Atacantes: Anselmo Ramon, Felipe Garcia, Jordy Caicedo e Eron.