Sem tradicional Carnaval em Salvador, Licia Fabio passará curta temporada em Trancoso

Uma das grandes promoters do país, com uma longa história à frente dos maiores camarotes, de ativações de grandes marcas e da recepção de grandes nomes do show business nacional e internacional, Licia Fabio estará ausente de Salvador durante o período em que seria realizado o Carnaval.

Com a festa não acontecendo pelo segundo ano consecutivo, em função da pandemia, Lícia desembarcou nesta segunda-feira (14) em Trancoso, onde passará curta temporada, hospedada com os amigos de longa data Nizan Guanaes e Donata Meireles.

Quem é Lícia Fábio

Atuando fora do eixo Rio-São Paulo, Licia Fabio se transformou em uma espécie de ‘embaixadora’ da Bahia. Além de atuar como relações-públicas do Fasano Salvador, ela organiza casamentos, batizados, aniversários e eventos corporativos.

Leia mais em Alô Alô Bahia