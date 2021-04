Sem três titulares, Vitória está pronto para pegar o Conquista

Raul Prata, Pedrinho e Cedric não vão defender o Vitória diante do Vitória da Conquista. Vetados pelo departamento médico, os três não foram relacionados para o jogo das 19h30 de quarta-feira (28), no Barradão.

A partida é válida pela 2ª rodada do Campeonato Baiano e precisou ser adiada porque na ocasião em que seria realizada, em fevereiro, o representante do interior do estado passou por surto de covid-19 no elenco.

Raul Prata está com desconforto muscular. Cedric e Pedrinho estão contundidos no tornozelo. As informações foram publicadas inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmadas pelo CORREIO.

A lateral direita será assumida por Van. A esquerda será ocupada por Roberto. No meio-campo, a tendência é que Eduardo fique com a vaga de Cedric.

Suspendo na derrota contra o Ceará, no último sábado (24), quando o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste, o volante Gabriel Bispo retorna ao time diante do Conquista. Com isso, João Pedro deve ficar como opção no banco de reservas.

Caso Rodrigo Chagas queira mandar a campo um meio-campo mais marcador, o retorno de Bispo pode ser a única novidade no setor. O Vitória deve entrar em campo com Ronaldo, Van, João Victor, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Eduardo e Soares; Vico, Samuel e David.

O lateral esquerdo e meia Gabriel Gomes, que atuou no já extinto time de aspirantes, é a novidade entre os 23 jogadores relacionados.

"Até o presente momento, a gente não pôde repetir a mesma equipe por estar disputando três competições e com um elenco apenas. Nunca tive a oportunidade de repetir a mesma equipe por dois jogos. A gente estava sempre mudando, tem perdido muitos atletas por lesões, mas é uma coisa que a gente está sabendo administrar muito bem. (...) Tenho certeza que os atletas vão dar a resposta que esperamos", afirmou o técnico Rodrigo Chagas.

BODE

Assim como o Vitória, o Conquista também tem desfalques. O zagueiro Tiago e o meio-campo João Grilo estão suspensos. Já o atacante Rafamar está contundido. Silvio é o principal candidato para a defesa. Mateus Chaves é opção para a meiuca e Airton Maradona deve seguir no ataque.

O Vitória da Conquista deve entrar em campo com Ronaldo, Raul Cardoso, Breno, Silvio e Alex Lagama; Fagner, Rodrigo, Neto e Mateus Chaves; Leonardo Dias e Airton.