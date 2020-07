Sem Vico e Gabriel Furtado, Vitória treina na Toca do Leão

Eliminado no final de semana da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, o Vitória iniciou nesta segunda-feira (27) os preparativos para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso rubro-negro na divisão de acesso é contra o Sampaio Corrêa, dia 8 de agosto, às 19h, no Barradão. O Leão iniciou o novo ciclo na temporada com mais dois desfalques. Além de Martín Rodríguez e Carlos, Gabriel Furtado e Vico também não estão à disposição.

Gabriel Furtado torceu o tornozelo esquerdo no jogo de domingo (26), quando o Vitória empatou em 2x2 com o Doce Mel, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. O zagueiro iniciou tratamento e o clube não informou previsão de retorno aos treinos.

Essa é a segunda vez que Gabriel Furtado se machuca após chegar à Toca do Leão, em janeiro. O zagueiro de 20 anos lesionou a coxa durante os treinos da pré-temporada e ficou fora dos jogos disputados antes dos campeonatos serem suspensos por causa da pandemia de coronavírus. No recomeço das competições, ele foi titular nas duas rodadas finais da fase classificatória do Campeonato Baiano, nos empates contra Bahia de Feira e Doce Mel.

O atacante Vico deve voltar aos treinos até sexta-feira (31). Ele fez um pequeno procedimento no joelho da perna direita por causa de um furúnculo que inflamou.