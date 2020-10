Sem Vico e Rafael Carioca, Vitória está pronto para encarar o Guarani

O atacante Vico não será opção para o Vitória diante do Guarani. O jogador se queixou de dor no joelho e não foi relacionado para o jogo das 21h30 de quinta-feira (22), no Barradão. Titular absoluto no começo da temporada, Vico perdeu posição após a chegada de Ewandro, mas costuma ser utilizado com frequência durante os jogos, como ocorreu no decorrer do empate em 1x1 com a Chapecoense, no último sábado (17), na Arena Condá, em Chapecó.

Por ordens médicas, Eduardo Barroca também não poderá contar com outros três atletas. Além de Vico, o zagueiro Wallace está com a coxa esquerda lesionada, assim como o volante Fernando Neto. Já o meia Gerson Magrão está com suspeita de fratura na costela.

Outro jogador que ficará fora da partida é o lateral esquerdo Rafael Carioca. Ele não foi relacionado por opção técnica, apesar de Eduardo Barroca ter dito durante entrevista coletiva concedida após o treino desta quarta-feira (21) que poderia voltar a usar o esquema com Thiago Carleto atuando de ponta, adotado no decorrer do jogo contra a Chapecoense. Na ocasião, Rafael Carioca deixou o banco para assumir a lateral esquerda.

"Eu gostei muito dessa alternativa. O Carleto é um jogador com poder de definição acima da média, cruza muito bem, finaliza muito bem de fora da área, é um jogador que tem boa intimidade com o gol. Então essa alternativa, na minha visão, funcionou muito bem contra a Chapecoense. E a gente ganha essa alternativa aí para o jogo contra o Guarani", havia afirmado o treinador rubro-negro.

A tendência é que o Vitória tenha apenas uma mudança com relação à última rodada. Lucas Cândido deve assumir a vaga que foi de Gerson Magrão. O Vitória deve entrar em campo com: Ronaldo, Leandro Silva, Maurício Ramos, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Lucas Cândido e Marcelinho; Ewandro, Alisson Farias e Leo Ceará.

A partida contra o Guarani será a segunda de Eduardo Barroca como mandante e a terceira no comando do Vitória. Na estreia, no Barradão, o técnico amargou a derrota por 2x1 para o Avaí. No sábado passado, empatou com a Chapecoense fora de casa e, diante da equipe alviverde, busca o primeiro triunfo.

"Tivemos pouco tempo de treinamento, uma viagem longa, desgastante. Então o foco principal foi recuperar os jogadores. Acredito que a gente foi melhor no segundo jogo do que no primeiro sob meu comando. A gente cresceu em algumas competências que eram importantes a curto prazo. Fizemos uma boa partida contra a Chapecoense. E a gente espera, agora, dar mais um salto na questão coletiva, tentar fazer com que a equipe seja o mais agressiva possível, tentar ter uma equipe maior na parte ofensiva e defensiva, errar menos sem pressão, para que a gente consiga uma vitória diante do Guarani", projetou Barroca.

Com 19 pontos, o Vitória é o 13º colocado da Série B. O Guarani está em 16º lugar, com 17 pontos. Para a partida, 24 jogadores foram relacionados. O lateral direito Léo, o volante Romisson e o atacante Rodrigo Carioca voltaram a ser convocados. Já o meia Soares aparece pela primeira vez na relação.

O zagueiro Mateus Moraes, que estava no time sub-20 e foi incorporado ao grupo após a lesão de Wallace, também está presente. Ele e Gabriel Furtado serão as opções de zagueiros no banco, já que Carlos foi emprestado ao Palmeiras e John ao Corinthians. Quem também se despediu da Toca foi o atacante Ruan Levine. Ele foi oficialmente emprestad à Jacuipense para a disputa da Série C nesta quarta-feira.

Confira a seguir os 24 jogadores relacionados para o confronto com o Guarani:

Goleiros: César e Ronaldo;

Laterais: Carleto, Jonathan Bocão, Leandro Silva, Léo e Leocovick;

Zagueiros: Gabriel Furtado, João Victor, Mateus Moraes e Maurício Ramos;

Volantes: Guilherme Rend, Lucas Cândido e Romisson;

Meias: Juninho Quixadá, Marcelinho e Soares;

Atacantes: Alisson Farias, Ewandro, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa, Léo Ceará, Mateusinho e Rodrigo Carioca.