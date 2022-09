Sem votação na assembleia, professores planejam novo ato pelo pagamento de precatórios

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ainda não realizou a votação que garantirá o pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) aos professores, por isso, a categoria decidiu manter a paralisação e planeja um novo ato em frente a Governadoria amanhã (14), às 9h.

O Projeto foi enviado à Casa Legislativa com regime de urgência para votação, mas no Diário Oficial publicado no domingo (11), foram incluídas sugestões de emendas do deputado Hilton Coelho (Psol). Nesta terça-feira (13), os professores da rede estadual ocuparam a Alba em ato pela realização do processo, que novamente não ocorreu.

De acordo com a Assembleia Legislativa, o projeto segue em tramitação e depende dos parlamentares para ser analisado.

A categoria da educação do estado está com as atividades paralisadas há dois dias. A manifestação, organizada pela Associação dos Professores Licenciados da Bahia - (Aplb-Sindicato), pede a inclusão de medida que preveja o repasse dos recursos do Fundef com juros.