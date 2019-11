Semana de Comunicação debate sobre diversas áreas do jornalismo

Buscando debater os mais diversos assuntos da área de comunicação e do jornalismo, a ll Semana de Comunicação - As Configurações do Jornalismo, promovida pelos alunos do curso de Jornalismo do Centro Universitário Regional do Brasil (Unirb), acontece de segunda (25) até sexta-feira (29), em Patamares.

Com uma programação gratuita e diversificada, o evento vai abordar os seguintes temas: Mercado de trabalho e mídia alternativa; As três faces da assessoria; Desafios e revoluções do jornalismo esportivo; Representatividade feminina no jornalismo baiano e As novas configurações do Jornalismo Político.

Para isso, estarão presentes convidados como Naiana Ribeiro, repórter do CORREIO e editora da revista PLUS, primeira revista do Brasil voltada para o público gordo; a sócia diretora da agência de comunicação Atcom, Suely Temporal; e Tiago Reis, da Rede Bahia.

Também fará parte da mesa a fundadora do primeiro site baiano voltado para o protagonismo feminino, Rubiam Melo, assim como outros nomes de peso. Para o coordenador do curso de Jornalismo da instituição, Rodrigo Vieira, a 2ª Semana de Comunicação da Unirb é um ganho de experiências para todos os envolvidos.

“Toda atividade que envolve difusão de conhecimento, debates, palestras, são momentos enriquecedores para a comunidade acadêmica. É um processo de troca muito interessante, além de dinamizar o projeto de formação dos discentes da área de comunicação da Instituição. Este evento tem um significado ainda maior pois foi organizado pelos próprios alunos do curso, demonstrando iniciativa e preparo profissional para encarar os desafios do mercado de trabalho”, pontuou o coordenador.

O evento é gratuito e oferece certificação para horas complementares. As inscrições devem ser realizadas pelo Sympla.

Programação completa

O quê: ll Semana de Comunicação - As Configurações do Jornalismo

Onde: Unirb Salvador - Av. Tamburugy, 474 - Patamares, Salvador - BA | Sala 53



25 de novembro (segunda-feira)

Tema: “Mercado de trabalho e Mídia alternativa” - Esse dia será dedicado para juntar experiências de inovações na área da comunicação. Debateremos mercado de trabalho apertado e formas de empreender e inovar.

Convidadas:

Naiana Ribeiro (Correio*)

Rose Vitório (Jornal Voz da Favela-BA)

Ashley Malia (A Tarde)

26 de novembro (terça-feira)

Local: Sala 53

Tema: “As três faces da assessoria" – Uma noite para abordaremos as transformações do terceiro setor, levantando definições e diferenças dos três tipos de assessoria: pública, privada e política.

Convidados:

Jiovani Soeiro (Taurus Group)

Suely Temporal (ATcom)

Vanda Amorim (DPE-BA)

Mara Santana (PGE-BA)

27 de novembro (quarta-feira)

Local: Sala 28

Tema: "Desafios e revoluções do Jornalismo Esportivo" – Aqui o esporte entra em campo e haverá um bate papo sobre o atual cenário do jornalismo esportivo baiano, além de debater também a representação feminina na cobertura jornalística esportiva.

Convidados:

Juliana Lisboa (TVE)

Tiago Reis (Rede Bahia)

Valter Lima (TVE)

28 de novembro (quinta-feira)

Local: Sala 53

Tema: "Representatividade feminina no jornalismo baiano" – Será o momento para debatermos a importância da representatividade feminina na comunicação e quais as dificuldades mais corriqueiras enfrentadas no dia a dia da profissão.

Convidados:

Alana Rocha (SEC-BA)

Emanuele Pereira (Repórter TVE)

Natália Carneiro (Produtora TVE)

Rubian Melo (Fundadora e diretora executiva do Seja Extraordinária

29 de novembro (sexta-feira)

Local: Miniauditório

Tema: "As novas configurações do Jornalismo Político" - Vamos conversar sobre o cenário atual da política brasileira e o papel do jornalismo na imparcialidade das notícias.

Convidados:

Evilásio Junior (Rádio Globo)

Victor Pinto (Bocão News)

Raul Monteiro (Política Livre)