Semana do clima apresenta cidade ideal: sem sujeira e sem poluição

Uma cidade limpa e sem poluição no coração de uma das maiores metrópoles do país. Pode até parecer improvável, mas existe uma Cidade Sustentável funcionando no Salvador Hall, dentro do Wet’n Wild, na Avenida Paralela, em Salvador. A estrutura faz parte da Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima (Climate Week), a chamada Semana Internacional do Clima, e foi construída em cerca de 10 dias.

A Cidade Ideal, como foi batizada pelos organizadores, foi totalmente planejada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela prefeitura para ser um ambiente sustentável. O cuidado com o meio ambiente está até nos crachás de credenciamento do público, feitos a partir de papel reciclado e com sementes de manjericão no interior.

Árvore solar é destaque (Foto: Mauro Akin Nassor/ CORREIO)

A ideia é que ao final da Semana do Clima o público retire o adesivo da credencial e plante as sementes. Aliás, uma árvore tem se destacado na multidão e chamado a atenção do público. Construída a partir de material reciclável, ela tem tomadas na base muito usadas pelos espectadores e palestrantes para carregar os aparelhos celulares.

A prefeitura explicou que as réplicas das folhas possuem painéis que convertem a luz solar em energia para recarga os equipamentos eletrônicos. O painel solar orgânico é cercado por um banco onde é possível descansar enquanto a bateria do celular é recarregada.

Bicicletas podem ser usadas gratuitamente (Foto: Mauro Akin Nassor/ CORREIO)

O diretor da Organização Não Governamental Defensores do Planeta, Mauro Pereira, foi uma das pessoas que aproveitaram da novidade. Ele veio do Rio de Janeiro (RJ) especialmente para acompanhar as discussões da Semana do Clima, e é a primeira vez na capital baiana.

“Esse evento é fabuloso. É importante engajar a sociedade civil e o Brasil nesta semana que é importante para todo o país. É de suma importância que as cidades se envolvam nessas temáticas e nessas discussões. O planeta está urgindo pela discussão das mudanças climáticas porque todos nós estamos sendo impactados, no mundo todo”, disse.

Para o coordenador do Jovens em Ação, da mesma ONG, Gabriel Guimarães, um dos desafios é fazer a juventude se interessar por esse assunto. “Acredito que o melhor caminho é pela vivência, porque o jovem tem uma dinâmica de estar em muitos espaços o que facilita o contato com várias temáticas, e pode despertar o interesse por essas e outras questões”, afirmou.

Cidade ideal tem sacolas recicláveis (Foto: Mauro Akin Nassor/ CORREIO)

Novidades

A cidade ideal oferece também alimentação saldável com produtos naturais e orgânicos provenientes de produtores locais e de agricultura familiar dos biomas Mata Atlântica e Caatinga. Durante o evento, no vai e vem do público, é comum ver pessoas carregando além de celulares, agendas e computadores, mudas de aroeira, capororoca, landi, pau-pombo e ipê branco, distribuídas por diversas organizações.

Os resíduos são separados na hora de serem descartados, o lixo é reciclado, e tem até copo feito de fibra de carbono. Segundo o titular da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), André Fraga, o modelo de estrutura construída para a Semana Internacional do Clima foi inspirado em grandes eventos, como o Rock Rio.

“Evento de médio de grande porte montam e batizam os espaços. A ideia surgiu um pouco do Rock Rio e desses grandes festivais, de pensar uma cidade. Montamos várias estruturas, para alimentação, banheiro, palestras, shows e eventos”, afirmou.

Copo de carbono usado na Semana Internacional do Clima (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

A camisa da equipe que atua como voluntária na Semana do Clima possui carbono zero e os bonés são feitos de tecido orgânico. As lonas que cobrem os salões e auditórios serão doadas para um projeto que produz bolsas e outros artefatos.

“A gestão dos resíduos da cidade toda é feita de maneira sustentável, então, o que tem de resíduo orgânico é compostado e vira adubo. O que tem de resíduo sólido vai para uma cooperativa de reciclagem. São várias iniciativas que fazem do evento sustentável. Toda cidade gera impacto e resíduos, mas conseguimos minimizar bastante esses impactos”, afirmou Fraga.

Bonés e camisas têm carbono zero (Foto: Mauro Akin Nassor/ CORREIO)

Quem quiser pode ainda dar umas pedaladas para ajudar na digestão do almoço. O aluguel das bicicletas é gratuito e cada participante tem direito a ficar 40 minutos com a magrela. Já próximo ao espaço Verde, tem um pedalinho solar em exposição. O equipamento é o primeiro protótipo produzido pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) e funciona a base de energia solar.

Cerca de 5 mil pessoas se inscreveram para participar da Semana do Clima e, segundo os organizadores, no primeiro dia, foram realizados 2 mil credenciamentos. O evento continua até a sexta-feira (23), e a maior quantidade de público é esperada para a quinta-feira (22), quando haverá um show de Gilberto Gil e Carlinhos Brow.

Confira a programação:

Quarta-feira (21/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h à 9h55 - Plenária de abertura

10h às 12h25 - Mesas

Transição da indústria

Infraestrutura cidades e ação local (áreas urbanas e moradia informal)

10h30 às 12h - Relatório de crédito de carbono

10h às 12h25 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

12h30 às 13h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

13h30 às 15h55 - Mesas

Soluções naturais (agricultura e manejamento de terra)

Infraestrutura, cidades e ações globais (transporte)

13h30 às 15h55 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

16h às 18h30 - Mesas

Transição de energia

Soluções naturais (ecossistemas do oceanos e recursos hídricos)

16h às 18h30 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

Quinta-feira (22/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 9h55 - Plenária 2 (segmento ministerial: para a COP25 e esforços para alcançar as metas do acordo de Paris)

10h às 11h10 - Plenária 3 (governo brasileiro)

11h15 às 12h25 - Plenária 4 (implementação da ação climática: aumentando a ambição)

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 15h40 - Plenária 5 (estratégias a longo prazo e descarbonização)

15h45 às 16h55 - Plenária 6 (mercados e crédito de carbono)

17h às 18h10 - Plenária 7 (financiamento NDC e títulos verdes)

18h30 - Shows exclusivos dos músicos Gilberto Gil e Carlinhos Brown



Sexta-feira (23/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 10h25 - WS1: transformando o NDC em planos de investimento

9h às 12h30 - Apresentação voltada para a sociedade civil

9h30 às 12h25 - WS3: TEM A (adaptação financeira)

10h às 12h - Painel dos prefeitos

10h30 às 12h25 - WS2: transparência

10h30 às 12h25 - WS4: TEM M (energia e cadeia agricultura)

12h30 às 12h55 - Plenária 8 (sumário, conclusões e recomendações para o encontro da UN SG)

13h às 13h55 - Plenária 9 (cerimônia de encerramento)