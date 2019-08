Semana do Clima terá venda de alimentos sustentáveis em Salvador

Salvador vai sediar a Semana Latino-americana e Caribenha sobre Mudança do Clima entre os dias 19 e 23 deste mês. Promovido pela ONU com o apoio da prefeitura da cidade, o evento vai debater as questões climáticas. Mas a preocupação com a meio ambiente se expande para a alimentação dos inscritos.

Na semana, todas as comidas oferecidas vão seguir a dieta da saúde planetária - criada por cientistas para melhorar a saúde e garantir uma produção sustentável de alimentos capaz de reduzir os danos ao planeta. Para a coordenadora da política de alimentação da Semana do Clima, Luisa Leite, é impossível pensar a oferta de alimentos do evento sem levar em consideração os impactos causados por toda cadeia de produção e consumo das comidas.

“Fizemos a curadoria para a praça de alimentação com foco em sustentabilidade. A nossa base foi a dieta planetária. A gente criou as diretrizes para o evento para ter uma alimentação que esteja em consonância com as discussões da conferências”, explicou.

A curadoria foi feita com base em diretrizes para fornecimento de alimentos e bebidas, criadas pela coordenadoria a partir de pesquisas científicas sobre alimentação saudável e sustentável. São onze critérios que pautam a escolha dos fornecedores até o descarte dos resíduos. As exigências são aplicadas a praça de alimentação e as comidas oferecidas nos coffee breaks.



Na compra, é necessário que os alimentos sejam naturais, frescos e sazonais, além de produzidos por agricultores locais, com prioridade para a agricultura familiar e pequenos produtores para reduzir a cadeia logística. Sobre o consumo, as diretrizes determinam que não haja proteína animal nos pratos distribuídos e ainda que seja ofertada a chamada Food Tech - comida produzida por startups para aliar tecnologia e a alimentação, como, por exemplo, um hambúrguer feito de vegetais, mas que tem aparência e gosto de carne.

O evento ainda deve se atentar à redução na perda de comida e desperdício; ao aumento da biodiversidade; ao uso responsável da água; ao uso de embalagens recicláveis/verdes para o serviço e a proibição do uso de embalagens plásticas. Por fim, todos os resíduos orgânicos vão ser compostados pelo Salvador Shopping.



O secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), André Fraga, ressaltou o papel da alimentação nas mudanças climáticas. “Tudo que a gente consome, isso inclui a alimentação, tem impacto no clima. A alimentação é um dos pontos mais impactantes. Nós aproveitamos e pegamos como base a dieta planetária”, afirmou. Ele ainda ressaltou que esta é a primeira vez em que se há diretrizes sustentáveis para fornecimento de alimentos e bebidas na conferência.

Os seguintes restaurantes passaram pelo critério da curadoria e vão vender alimentos na praça de alimentação da semana: Resturante da Vila, Mariposa, Zaatar, Amma, Oca, Ravegana Doceria e Amana; Mandi Tapioca, Latitude 13 e Mondo Gelato Artesanal. De acordo com a coordenadora, quem quiser almoçar no evento vai gastar em média R$ 30.



Reduzir o impacto com o consumo

A preocupação com a redução do consumo de carne se deve ao consumo de água e de espaço necessário para manter os animais. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), são 17.100 litros de água para se produzir um quilograma de carne bovina. “A cadeia da produção de carne é muito poluente”, apontou o secretário André Fraga sobre a emissão de carbono durante a produção de carne.



Além do corte no consumo de proteína animal, o evento ainda vai proibir o uso de plástico na praça de alimentação. A coordenadora da política de alimentação da Semana do Clima explica que os copos de plástico vão ser substituídos por outros de papel e que os inscritos vão receber um copo de acrílico no cadastramento para ser utilizado durante todo o evento.



“O tempo médio de descarte de um copo plástico é de 13 segundos. As pessoas consomem 1,5 milhão de sacolinhas plásticas por hora. Primeiro tem o problema das substâncias usadas na fabricação. Os copos plásticos que não sejam BPA free, tem potencial cancerígeno. Depois vem a questão do sistema marinho, o plástico pode matar animais pela ingestão de micro partículas plásticas. O material ainda pode ser reciclado, mas é o menos reciclado no mundo”, apontou Luisa Leite.



Mudança de hábitos

A medida também é uma forma de educar os hábitos de consumo da população ao dar acesso a alimentos saudáveis, sustentáveis e saborosos.



“A gente traz o tema para a discussão de pública, as pessoas passam a refletir sobre o assunto. Estamos muito acostumados a consumir carne, mas, cada vez mais, a alimentação tem se transformado, as pessoas tem sentido cada vez menos falta”, ressaltou o secretário da Secis.



A coordenadora da política de alimentação da Semana do Clima concorda com o gestor. Ela aponta que as pessoas começam a modificar o consumo ao ter contato com novas alternativas. “É o momento de trazer esse movimento de alimentação sustentável e saudável. A alimentação mais saudável também tem uma alimentação em maior harmonia com o planeta”, indicou.



Programação

Segunda-feira (19/08)

8h30 às 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h00 às 12h25 - Eventos para convidados:

Diálogo sobre contribuições nacionais determinadas (NDC)

CTCN fórum regional em LAC

Capacidade: construindo conhecimento para o dia da ação

9h00 às 12h25 - Eventos abertos:

Artigo 6: diálogo do setor empresarial

#Twitt4 climate: uso das redes sociais para impulsionar a adaptação climática

Painel Salvador de Mudança do Clima

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 18h00 - Eventos para convidados

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Conhecimento para o dia da ação

14h30 às 18h00 - Eventos abertos:

Artigo 6: diálogo do setor empresarial

Workshop em alvos criados com base na ciência: porque e como engajar

Painel Salvador de Mudança do Clima



Terça-feira (20/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h00 às 12h25 - Eventos para convidados:

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Encontro de parceria com Marrakech

Workshop em transparência: oportunidades do sul para o sul

9h00 às 12h25 - Workshop em mobilidade urbana em NDC da próxima geração (aprovação da inscrição necessária)

9h00 às 12h25 - Eventos abertos:

Cotação do carbono, mercados e desenvolvimento sustentável em LAC

Como empresas e governos podem avançar em políticas de carbono zero

Painel Salvador de Mudança do Clima

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 17h25 - Eventos para convidados

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Workshop em compartilhamento de conhecimento para estratégias a longo prazo

14h30 às 17h25 - Workshop em mobilidade urbana em NDC da próxima geração (inscrição necessária)

14h30 às 17h25 - Eventos abertos:

Cotação do carbono, mercados e desenvolvimento sustentável em LAC

Transição economia de baixo uso de carbono

Painel Salvador de Mudança do Clima



Quarta-feira (21/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h00 à 9h55 - Plenária de abertura

10h00 às 12h25 - Mesas

Transição da indústria

Infraestrutura cidades e ação local (áreas urbanas e moradia informal)

10h30 às 12h00 - Relatório de crédito de carbono

10h00 às 12h25 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

12h30 às 13h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

13h30 às 15h55- Mesas

Soluções naturais (agricultura e manejamento de terra)

Infraestrutura, cidades e ações globais (transporte)

13h30 às 15h55 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

16h00 às 18h30- Mesas

Transição de energia

Soluções naturais (ecossistemas do oceanos e recursos hídricos)

16h00 às 18h30 - Apresentação voltada para estudos e os jovens



Quinta-feira (22/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h00 às 9h55 - Plenária 2 (segmento ministerial: para a COP25 e esforços para alcançar as metas do acordo de Paris)

10h00 às 11h10 - Plenária 3 (governo brasileiro)

11h15 às 12h25 - Plenária 4 (implementação da ação climática: aumentando a ambição)

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 15h40 - Plenária 5 (estratégias a longo prazo e descarbonização)

15h45 às 16h55 - Plenária 6 (mercados e crédito de carbono)

17h00 às 18h10 - Plenária 7 (financiamento NDC e títulos verdes)



Sexta-feira (23/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h00 às 10h25 - WS1: transformando o NDC em planos de investimento

9h00 às 12h30 - Apresentação voltada para a sociedade civil

9h30 às 12h25 - WS3: TEM A (adaptação financeira)

10h00 às 12h00 - Painel dos prefeitos

10h30 às 12h25 - WS2: transparência

10h30 às 12h25 - WS4: TEM M (energia e cadeia agricultura)

12h30 às 12h55 - Plenária 8 (sumário, conclusões e recomendações para o encontro da UN SG)

13h00 às 13h55 - Plenária 9 (cerimônia de encerramento)



Serviço

Data: de 19 de agosto a 23 de agosto

Local: Salvador Hall (Av. Luís Viana - Patamares)

Valor: gratuito

Inscrições: site da semana do clima

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier