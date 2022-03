Semana do Consumidor 2022: Veja 7 sites para acessar ofertas e cupons de desconto

Entre esta segunda (14) e domingo (20) acontece a Semana do Consumidor, uma vez que o Dia do Consumidor acontece anualmente no dia 15 de março. No período, empresas costumam oferecer descontos, promoções e cupons para aquecer as vendas, e que pode se aproveitador disso é o próprio consumidor.

Varejistas como Amazon, Americanas, Magazine Luiza e Submarino estão participando da ação, além da Shopee, que prometeu dar R$ 5 milhões de descontos em cupons para comemorar a data.

Confira, a seguir, sete locais com ofertas e promoções para aproveitar as promoções na Semana do Consumidor.

Amazon

A Amazon está prometendo dar até 60% nas compras online. A lista de produtos que estão em oferta é diversificada: de eletrônicos aos livros, passando pelos dispositivos Amazon.

Para esses dispositivos, os preços se iniciam em R$ 249 (Echo Dot 3ª geração). Novos assinantes do Kindle Unlimited também podem aproveitar o período para garantir três meses de assinatura por R$ 1,99.

Para novos usuários do aplicativo, há descontos especiais com o cupom “APPAMAZON15”. Já o “Cupom do dia”, para o app, possibilita comprar itens para a casa até 25% mais baratos, em promoções que variam diariamente.

Magalu

A Magazine Luiza está oferecendo até 70% de desconto ao longo da semana. As maiores promoções entre os smartphones são aplicadas na compra à vista de celulares Apple e Samsung.

Além disso, a loja está oferecendo "cashback" em compras realizadas pelo aplicativo Magalu. O usuário pode receber até R$ 200 em dinheiro de volta.

Para participar, é preciso abrir uma conta MagaluPay, gratuitamente. Após as compras, o cashback é depositado diretamente na conta digital em até 20 dias, e pode ser usado em novos pedidos na plataforma.

Americanas

Nas Americanas, o usuário pode navegar pelo catálogo para encontrar ofertas com até 10%, 30%, 60% ou 80% off, em quatro blocos de desconto, com todos os tipos de produtos e marcas.

A loja está oferecendo 10% de desconto para compras a partir de R$ 50 com o cupom “OBA 10”, além de cashback nas compras. Durante o período, é possível ter acesso a até 50% do valor do produto em dinheiro de volta em pagamentos com cartão de crédito. Os valores são devolvidos ao consumidor por meio da Ame Digital.

Shopee

As ofertas na Shopee incluem produtos por até R$ 1,99 e cupons de frete grátis sem valor mínimo. Os consumidores podem optar por receber avisos quando seus itens de desejo estiverem com preços mais baixos.

Também é possível conquistar descontos por meio do ‘Sacode Shopee’, jogo disponibilizado pelo app, em que quanto mais o usuário chacoalhar o celular, mais moedas ganha.

Casas Bahia

Produtos terão até 70% de desconto, com alguns itens selecionados que poderão ser parcelados em até 30 vezes no cartão da loja. O consumidor também pode optar pelo “Pula ciclo”. Essa é uma modalidade no qual o primeiro pagamento só é cobrado na fatura do cartão de crédito a partir de abril.

Para descontos, existe o cupom “PEDECUPOM”, após incluir o item no carrinho. Essa oferta, entretanto, vale apenas para produtos sinalizados no catálogo com a tag da oferta “Ganhe Desconto”.

Submarino

A Submarino está oferecendo um cupom de 10% de desconto em uma lista de produtos selecionados. Basta aplicar o cupom “MEU10” no momento da compra. Pelo aplicativo da loja para Android e iPhone (iOS), os eletrônicos podem ter uma redução ainda maior ao usar o cupom “MEU400”, que abate R$ 400 de compras acima de R$ 3.850. O desconto vale para itens dos departamentos de Informática, Celulares e Smartphones, Eletrodomésticos e TVs.

O usuário também pode visualizar promoções em categorias específicas, como smart TVs, jogos, itens de casa, livros, tablets e notebooks. Cada gênero de produtos possui seu desconto específico, podendo chegar a até 60% de redução, com direito a cashback em alguns itens.

Mercado Livre

O Mercado Livre está oferecendo descontos por categoria. Itens esportivos têm 70% de redução e podem receber mais 15% ao utilizar o cupom “ESPORTE15”.

Smartphones têm 30%; eletrônicos têm 40%; itens de casa e decoração têm 60%; pneus têm 50%; entre outras ofertas. Também há a possibilidade de entrega grátis para alguns produtos.

Usuários do Mercado Livre ou Mercado Pago também podem aproveitar a promoção do clube de benefícios da plataforma e assinar o Nível 6 por R$ 9,90 por mês. O desconto de 80% vale por um ano, e dá direito a acesso ao Disney+ e Star+ sem custo durante todo o período de assinatura, redução do frete em compras na plataforma, além de descontos nas compras pelo Mercado Pago e em assinaturas de outros streamings, como HBO Max, Paramount+ e Deezer.