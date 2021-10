Semana do Sebrae de Capacitação para pequenos empresário começa nesta segunda-feira (4)

Começa, nesta segunda-feira (4), a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, maior evento de educação executiva do estado que vai oferecer mais de 30 mil vagas em 190 eventos on-line e presenciais, sendo estes espalhados por 90 municípios da Bahia. A Semana, que está na sua 6º edição e ainda está com inscrições abertas, terá cinco dias de duração, com encerramento na próxima sexta-feira (8), e terá um foco principal: as vendas. Para se inscrever, basta acessar o site do evento.

De acordo com Fernanda Gretz, gerente da unidade de atendimento individual, o tema escolhido para esta edição contempla uma necessidade que emergiu durante a pandemia.

"A cada ano, a gente seleciona um tema da campanha. Nesta edição, o tema da semana é 'vender mais'. Isso está alinhado à necessidade que surgiu ainda mais no ano passado desses empresários manterem e ampliarem suas vendas em condições complicadas. Por isso, todos os eventos têm esse foco de capacitá-los para otimizar a forma como eles comercializam os seus produtos”, explica Fernanda.

Para cumprir com o objetivo do Sebrae de capacitação, o empresário de Salvador e Região Metropolitana que quiser se inscrever terá acesso a seminários e oficinas com especialistas atuantes no mercado que vão pautar assuntos como inovação e perspectivas econômicas, marketing digital, funil de vendas, atendimento de excelência e empreendedorismo feminino.

Quem reside na capital baiana e região, tem ainda mais um motivo para participar da programação. Isso porque os inscritos que comparecerem ao evento, que vai ser realizado no Centro de Convenções de Salvador, vão ganhar 15% de desconto em qualquer evento pago do Sebrae que for realizado dentro do território da Unidade Regional Salvador até dezembro de 2021, com uma única exceção para as consultorias.

Veja a programação de Salvador:

Terça-feira (05/10)

Seminário “Inovação e Perspectivas Econômicas”, com Arthur Igreja e Vera Magalhães, às 19h

Quarta-feira (06/10)

Seminário “Turbine suas Vendas”, com Thiago Concer e Tony Celestino, às 19h (ESGOTADO)

Oficina “Funil de Vendas”, com Lúcia Haracemiv, das 9h às 12h e das 14h às 17h (ESGOTADO)

Quinta-feira (07/10)

Oficina “Atendimento de Excelência - Melhore a Experiência do Seu Cliente”, com Jayme Drummont - Youtube Carioca no Mundo, das 9h às 12h

Oficina “Marketing Digital - A batalha do Tráfego”, com Barbara Bruna e Rapha Falcão, das 14h às 17h

Seminário “Marketing Digital”, com Samuel Pereira, às 19h (ESGOTADO)

Sexta-feira (08/10)

Palestra “Empreendedorismo e Relacionamento com o Cliente”, com Jozelito Bispo, das 10h às 12h

Workshop “Empreendedorismo Feminino: Importância e desafios”, com Ana Fontes, Denise Lemos e Suzana Pires, das 14h às 17h

Palestra "Gestão de Desempenho", palestrante será divulgado em breve, às 19h

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo