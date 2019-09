Seminário Imobiliário 2019 debate inovação na corretagem de imóveis

A tecnologia mudou as profissões e agora é necessário pensar coma aliar a inovação ao trabalho. É justamente com esse mote que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (CRECI-BA), com o apoio do Sistema COFECI/CRECI, realizou o Seminário Imobiliário 2019. Nesta sexta-feira (30), os mais de mil participantes que compareceram ao Centro de Convenções do Hotel Fiesta, se aprofundaram nas novidades para o segmento a partir do tema "INOVAÇÃO: Mudança de Cultura ou Cultura da Mudança?".

Um dos palestrantes do evento, Romeo Busarello, diretor de Marketing e Ambiente Digitais da Tecnisa, aponta para a importância de sempre buscar renovação e conhecimento para ser referência na área. “O fim da corretagem tradicional é uma questão de três ou quatro anos, mas a corretagem já vem sofrendo um impacto muito forte”, afirmou.

Busarello aponta que agora o cliente tem as informações sobre os imóveis na palma da mão. Para o palestrante, entender o cliente e seus desejos é a chave para ser um bom corretor na atualidade. “Tem que olhar para o médio prazo. Toda essa nova gama de clientes são digitais. Devemos saber incorporar esses novos hábitos digitais”, ressaltou.

Mesmo com as mudanças na área, o presidente do CRECI-BA, Samuel Prado, informa que o corretor ainda é necessário para intermediar as vendas e aluguéis de imóveis. “Esses meios divulgam o imóvel, mas o corretor deve estar presente. O dono pode vender, se tem um imóvel em seu nome. Ele pode fazer isso sem a intermediação do corretor, mas a recomendação é procurar um bom profissional porque nem sempre o dono vai conhecer dos meandros de como concluir uma venda”, explicou.

Prado afirma preferir o “olho a olho”, entretanto, ele reconhece que os clientes têm uma demanda maior do corretor por ter muitas informações sobre o imóvel já disponíveis. “O corretor deve estar atualizado e saber o produto que está vendendo. quando o cliente chega para visitar um imóvel, ele já conhece tudo. O corretor tem que conhecer igual ou mais um pouco para fechar o negócio”, ponderou.

De acordo com o presidente do CRECI-BA, atualmente, são 14 mil corretores com inscrição ativa no conselho estadual e 800 empresas de corretagem ativas no estado.

A partir do incentivo do CRECI-BA, cada inscrito doou 2 latas de leite em pó, que serão repassadas para o Hospital Aristides Maltez. O Conselho informa que, pelo menos duas mil unidades do mantimento foram recolhidas.

“É uma iniciativa autônoma, que deveria ser adotada por outras organizações. Nós aceitamos com uma enorme gratidão”, comenta Marcia oliveira, vice-diretora administrativa do Hospital Aristides Maltez.

Passos para se tornar corretor

Quem pensa em começar a trabalhar com corretagem de imóveis deve fazer um curso antes de se inscrever no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia. O presidente do CRECI-BA, Samuel Prado, explica que mesmo com o diploma, a entidade ainda analisa a aptidão do profissional que deseja se inscrever. “Tem que fazer um curso. Com o diploma, pode ir ao conselho para se inscrever. A partir disso, o conselho analisa a inscrição”, disse.

Os interessados na profissão podem fazer um Curso de Técnico em Transações Imobiliárias ou um curso superiores em negócios imobiliários. De acordo com Prado, quem escolher cursar o nível técnico vai ter que cumprir 800h de aula para se graduar. Já no nível superior, São até dois anos e meio de estudo.

Confira abaixo a lista de Cursos Técnicos e Superiores reconhecido pelo Sistema-COFECI/CRECI:

CURSOS TÉCNICOS EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS – TTI

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Polos: Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Porto Seguro e Vitória da Conquista.

Telefones: (71) 3111-6726 / 3111-6728

INSTITUTO ESPAÇO NOVO

Telefone: (71) 3357-5299

VALOR EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

Telefone: (71) 3248-3781

EVOLUÇÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (antigo curso total)

Telefone: (71) 2132 1340 / Whatsapp 71 99144 5583

CENTRO TECNOLÓGICO CETASS (Alagoinhas)

Telefone: (75) 3421-5106

Praça Barão do Rio Branco, 59 – Centro

INTERFACE – (Feira de Santana)

Telefone: (75) 3021-2211.

Rua Professor Fernando São Paulo, nº 70 – Empresarial JB – sl. 100 – Ponto Central

CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO PAULO AFONSO – BA

Telefone: (71) 30376105/981142826

Endereço: Rua das Acácias, 470 – Spazio Empresarial Sl. 406 Pituba

CURSOS SUPERIORES EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

UNIFACS

Telefone: (71) 3232-4000

UNIASSELVI (FEIRA DE SANTANA)

Telefone: (75) 3625-6090

UNICESUMAR

Telefone: (71) 3105-3307

UNIJORGE

Telefone: (71) 3206-8000 / 3013-8196