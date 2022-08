Seminário no CAB nesta quinta (18) vai discutir arbitragem e administração pública

O seminário “Arbitragem e Administração Pública” acontece em Salvador nesta quinta-feira (18), no auditório da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O evento vai discutir como usar os procedimentos da arbitragem para solucionar conflitos que envolvam o setor público. A organização é da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial (CAMARB), em parceria com a PGE e a Procuradoria Geral do Município de Salvador (PGM).

Na abertura, o seminário terá a presença do procurador geral do Estado da Bahia, Paulo Moreno Carvalho; da procuradora chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da PGE/BA, Renata Fabiana Silva; da presidente nacional da Camarb, Flavia Bittar; da vice-presidente Nordeste da Camarb, Soraya Nunes; do diretor executivo da Camarb Bahia, Bernardo Lima, e da procuradora geral do Município de Salvador, Luciana Rodrigues.

Já a mesa de debates, que terá inicio às 10h30, terá a participação dos advogados Lia Frank e Leonardo Souza; dos procuradores Miguel Calmon Dantas (PGE) e Wilson França (PGM), além de Flavia Bittar, presidente da Camarb.