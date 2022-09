Sempre dá continuidade à vacinação da população de rua de Salvador

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), dá continuidade, às quartas-feiras, à vacinação de pessoas em situação de rua de Salvador.

A imunização ocorre simultaneamente no Núcleo de Ações Articuladas para População em Situação de Rua (Nuar), no Comércio, e nos Centros POP Mares e Itapuã, das 8h às 12h, além do ponto itinerante em Brotas, das 13h às 16h30, com ponto de apoio na Unidade Básica de Saúde Mário Andrea, em Sete Portas.

Na manhã desta quarta-feira (28), aproximadamente dez pessoas foram ao Nuar garantir a proteção contra o coronavírus. Para a coordenadora do Nuar, Vanilda Ferreira, o atendimento especializado é fundamental para este público. “Estou aqui há três meses e, neste período, avalio o atendimento de forma positiva, ainda mais depois de um período de pandemia de Covid-19, no qual passamos por diversas dificuldades. Ampliamos cada vez mais os serviços oferecidos para atender melhor as pessoas em situação de rua”.

“Podemos garantir que cada pessoa em situação de vulnerabilidade que procura quaisquer das nossas unidades têm acesso a políticas públicas, garantia de direitos e autonomia, com atendimento realizado por demanda espontânea e encaminhamentos para toda rede socioassistencial da Prefeitura. Hoje, também, contamos com os serviços de encaminhamento para retirada de RG, vacinação e articulação com a rede e discussão de casos (demandas espontâneas/emergências)”, explicitou o secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Daniel Ribeiro.

Processo

A primeira dose teve a aplicação iniciada em 29 de junho de 2021 e contemplou o grupo composto por pessoas em situação de rua que utilizam os serviços da Sempre e estão no Cadastro Único, além dos assistidos nas Unidades de Acolhimento Institucional (UAIs).

Assim que chegam ao ponto de imunização, os habilitados passam pela triagem, onde os técnicos da SMS fazem a conferência dos dados. Em seguida, são encaminhados para receber o imunizante. O processo leva, em média, dez minutos por pessoa, e a vacinação deste público ocorre sempre às quartas-feiras.