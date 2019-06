'Sempre o admirei', diz Bolsonaro após reunião com Donald Trump

O presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira (28). Segundo o Palácio do Planalto, o norte-americano afirmou que os dois países nunca estiveram tão próximos.

Pelo Twitter, Bolsonaro falou um pouco sobre a reunião. "Na reunião com o Presidente @realDonaldTrump, retomamos assuntos tratados na visita a Washington e introduzimos a idéia de um acordo de livre comércio para fortalecer ainda mais nossa parceria econômica. Trabalhando juntos, Brasil e EUA podem ter impacto muito positivo no mundo", escreveu.

Segundo o G1, após o encontro, Bolsonaro fez elogios a Trump. "Sempre o admirei desde antes das eleições. Temos muita coisa em comum. Somos dois líderes de países que, juntos, podemos fazer muito por seus pobres. Estamos à disposição para conversar com Trump, de modo que possamos fazer parcerias. Gosto muito do povo americano. A política do Brasil mudou de verdade. Nos interessa e temos o prazer de nos aproximar dos Estados Unidos", disse.

Na reunião eles trataram sobre mais sanções econômicas tanto para Venezuela como para Cuba, de acordo com declaração à TV Globo de Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.

Bolsonaro convidou Trump para conhecer o Brasil. O americano respondeu que pretende fazer a visita, mas não marcou data. "Você tem ativos que alguns países nem conseguem imaginar. É um tremendo país, com uma população tremenda, então estou entusiasmado para ir", afirmou.