'Sempre vão ter comparações', diz Bruno sobre públicos em eventos e estádios

A comparação entre os públicos de eventos sociais e nos estádios de futebol tomou conta das redes sociais em Salvador no último fim de semana. Até o secretário Leo Prates comentou sobre a situação, criticando o governador Rui Costa.

No entanto, nesta segunda-feira (29), Bruno Reis comentou sobre a situação e afirmou que apenas prefeito e governador decidem sobre o avanço nas flexibilizações. "Sempre que antecedem decisões, todos querem se manifestar, cabe ao prefeito e ao governador decidirem sobre medidas e cautelas. Estamos adotando uma série de medidas que permitiram a gente chegar aqui, e podemos dizer que cumprimos muito bem o nosso papel. Tomamos decisões acertadas e na hora certa", afirmou.

Ele disse que é normal ter comparações sobre os eventos. "Sempre vão ter comparações, sempre que falam em festas e eventos, acaba sendo uma estímulo para que as pessoas aglomerem. A gente procura ter o cumprimento de todos os protocolos, e não dá para ter tudo de vez, é um momento que ainda exige cuidado, com a chegada de novas variantes, temos que ir avançando com cautela e prudência", disse.

Atualmente, o decreto estadual permite apenas 3 mil pessoas em festas e eventos sociais. Já para os estádios, está liberado 70% do público. o que, no caso da Fonte Nova, por exemplo, corresponde a 35 mil pessoas.