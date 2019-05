Senac tem 1.800 vagas de qualificação profissional

O Senac Bahia vai oferecer nos meses de maio e junho cerca de 1.800 vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional em Salvador e região. Há oportunidades para as mais diversas áreas como culinária junina, preparação de abará e acarajé, photoshop, decoração com balões, introdução à fotografia digital, dentre outras. A lista completa de cursos com seus pré-requisitos, valores e formas de pagamentos pode ser encontrada nas unidades do Senac em Salvador ou no site https://cursos.ba.senac.br/. Mais informações pelo telefone (71) 3186-4000.

Veracel Celulose contrata para a área ambiental

A Veracel Celulose, em Eunápolis, divulgou edital para contratação de auxiliar ambiental, monitor de conservação ambiental e monitor ambiental. Os interessados devem cadastrar currículo até o dia 16/5/2019, acessando o site www.vagas.com.br/veracel.