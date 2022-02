Senado inaugura memorial em homenagem às vitimas da covid-19 nesta terça-feira (15)

O Senado Federal irá inaugurar nesta terça-feira (15) um memorial permanente para homenagear as vítimas da covid-19. O monumento é composto por 27 prismas iluminados internamente, cada um representando uma unidade da federação.

O local escolhido foi um ambiente nobre, no Anexo 2 do Senado Federal, ladeado por jardins de inverno que permitem a entrada de iluminação natural suave.

A proposta foi apresentada por integrantes da CPI da Covid e aprovada, em outubro, no Senado.

Inicialmente, o monumento seria construído no espelho d'água que contorna o prédio do Congresso Nacional. O atual local escolhido para o tributo às vítimas fica nas proximidades do auditório Petrônio Portella.

Até esta segunda-feira (14), o Brasil contabilizava 638.913 mortos pela Covid desde o início da pandemia. Mais de 27,54 milhões de casos de coronavírus já foram registrados no país.