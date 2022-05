Senai Bahia abre inscrições para 17 cursos técnicos com mais de 380 bolsas de estudo

Estão abertas as inscrições do processo seletivo 2022.2 para cursos técnicos do Senai Bahia em seis cidades baianas. São oferecidas 4.406 vagas para cursos presenciais e semipresenciais distribuídas nos municípios de Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Lauro de Freitas e Salvador (unidades Dendezeiros e Cimatec). Do total de vagas oferecidas, 387 são destinadas para o Programa de Bolsas de Estudo, em que os alunos podem fazer um curso técnico gratuitamente, conforme regulamento próprio da instituição.

São 267 bolsas de estudo para os cursos presenciais e outras 120 para os cursos semipresenciais. Essas oportunidades são para pessoas que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021 e que declararem baixa renda e atenderem a outros requisitos previstos no edital do processo seletivo.

As matrículas são on-line pelo site www.tecnicosenai.com.br e seguem até o dia 30 de junho. Este também é o prazo final para que os candidatos às vagas de cursos pagos se matriculem e garantam desconto de 30% na matrícula (1ª mensalidade). Esses candidatos também têm a possibilidade de solicitar o crédito estudantil, com ou sem fiador. Com essa oportunidade, o aluno pode optar por pagar 50% da mensalidade durante o curso e o restante depois de formado.

Cursos

São 17 opções de cursos, com duração de até dois anos. Entre os cursos presenciais estão os de: Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Petroquímica, Qualidade, Química, Refrigeração e Climatização, Redes de Computadores e Segurança do Trabalho.

Já entre as opções de cursos semipresenciais são: Administração, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística e Segurança do Trabalho. O edital com a lista completa de cursos, vagas disponíveis, valores das mensalidades para cada município e descontos, entre outras informações, estão disponíveis no site www.tecnicosenai.com.br.