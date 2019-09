Senai e Engie lançam curso gratuito na área de manutenção de parques eólicos

O Senai Bahia e a Engie Brasil Energia estão com inscrições abertas até sexta-feira (13) para o processo seletivo do curso de especialização técnica em manutenção e operação de parques eólicos. Gratuito, o curso visa a capacitação de homens e mulheres, a partir de 18 anos, com habilitação técnica em Eletrotécnica e/ou Eletromecânica e Eletrônica. São 30 vagas na unidade do Senai de Jacobina. A seleção terá quatro etapas: inscrição online; confirmação, presencial, com a apresentação de documentação comprobatória dos pré-requisito exigidos; prova escrita, que será aplicada no dia 29 deste mês; e entrevista para avaliação do perfil comportamental. A lista de aprovados será divulgada no dia 8 de outubro. As aulas começam no dia 14/10. Inscrições no site www.fieb.org.br/senai.

Simm tem 635 vagas

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 635 vagas de emprego, hoje, no Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência. O órgão vai realizar atendimentos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD). Também haverá presença de representantes das empresas que estão disponibilizando as vagas para atender os encaminhamentos e fazer uma pré-seleção. Os interessados deverão ir na Sede do Simm-Comércio ou nas unidades da prefeituras-bairro.