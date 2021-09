SENAI oferece cursos em diferentes modalidades para quem busca novo emprego 

Seja para conseguir uma recolocação no mercado de trabalho ou para aperfeiçoamento profissional, as capacitações se tornaram ferramentas fundamentais no atual processo de retomada da economia. Com um mercado cada vez mais exigente e disputado, diversas pessoas têm encontrado em cursos de curta duração uma forma de voltar a gerar renda. Esse foi o caso de Adriana Rocha, que fez um curso de geleias e doces em conserva no SENAI, em Pojuca.

“Eu estava desempregada e uma amiga contou que o SENAI estaria dando um curso de curta duração, então aproveitei pra me inscrever”, relata. “Foi excelente e com muita prática. Quando concluí comecei a vender as geleias sem conservantes na feira de Pojuca e foi um sucesso. Hoje é a minha principal fonte de renda”, completa.

Com a necessidade de uma capacitação rápida, os cursos de curta duração estão entre as opções oferecidas pelo SENAI para o rápido acesso a um certificado que permita a conquista de um novo emprego ou mesmo uma promoção. De acordo com a gerente de educação profissional do SENAI Bahia, Patricia Evangelista, a qualidade e o tempo de realização são fatores de grande importância na escolha por uma formação profissional ou complementação das competências.

“Os cursos de curta duração, que podem durar de uma semana a três meses, os técnicos, que duram de 1 ano e meio a dois anos, e os pós-técnicos, que são especializações, têm sido muito procurados, pois o mercado está pedindo por um profissional capacitado e sempre atualizado”, afirma.

Para o arquiteto e membro do comitê técnico do curso de pós-técnico de Construção de Modelos Digitais do SENAI, Luiz Felipe Lima, com as constantes atualizações da tecnologia, empresas passaram a rejeitar profissionais que não acompanham a evolução dos setores.

“Um grande exemplo disso na construção civil é o BIM (Modelagem de Informação da Construção), que é um modelo virtual que traz muito mais agilidade, precisão e economia do que os sistemas anteriores, então é comum ver empresas que já não querem profissionais que só tem CAD e 2D. E os cursos do SENAI vêm trazer essa possibilidade de atualização rápida com uma qualidade já reconhecida pelo mercado”, diz.

Novas oportunidades

A mudança de carreira com uma qualificação rápida e de qualidade também é uma opção oferecida pelos cursos técnicos do SENAI. Profissional da indústria desde 2003, Fabiana Sousa pediu demissão de um emprego de mais de 15 anos na Ford, em Camaçari, para fazer um curso técnico em uma área que há muito tempo vinha “namorando”: controle de qualidade. “Dentro da própria Ford, me aproximei de funções que envolviam a parte de qualidade, por isso, em 2019, decidi pedir demissão para fazer um curso técnico em Qualidade e buscar um emprego no qual atuasse diretamente nessa área”, conta.

Segundo Fabiana, o curso atendeu todas as expectativas. Com um corpo docente qualificado, a orientação que ela esperava foi alcançada e o diploma lhe permitiu uma rápida colocação no mercado. “As empresas já reconhecem a fama do SENAI na formação de bons profissionais, por isso, logo após sair do curso, consegui uma vaga como analista em uma indústria farmacêutica e agora já ocupo um cargo de gestão. Foi o melhor investimento que fiz”, ressalta.

Os cursos de curta duração, técnicos e pós-técnicos ofertam formação profissional em diversas áreas, como as tradicionais Administração, Eletrotécnica, Logística e Edificações, ou as mais modernas, como Desenvolvimento de Sistemas, Multimídia e Mecatrônica.

A gerente de Educação do SENAI, Patrícia Evangelista, aponta que além da agilidade aliada à qualidade na formação, o SENAI atualmente oferece uma série de formatos de aulas que facilitam a formação do aluno como EAD, presenciais, híbridos ou 100% com aulas remotas (ao vivo). Para mais informações sobre as diferentes modalidades de cursos oferecidos pelo SENAI BAHIA, os interessados devem acessar o site do SENAI www.senaibahia.com.br.



