Senar oferece curso gratuito em agronegócio

O Senar Bahia está com inscrições abertas, até o dia 22 de janeiro, para o curso técnico em agronegócio. Estão sendo oferecidas 240 vagas, sendo 40 em Senhor do Bonfim, 40 em Gandu, 40 em Itamaraju, 40 em Luís Eduardo Magalhães, 60 em Juazeiro e 20 em Salvador. As inscrições e o curso são gratuitos. Podem se candidatar todas as pessoas com nível médio completo. O curso tem carga horária de 1.230 horas. As aulas irão começar no primeiro semestre de 2020, sendo que 80% do curso é na modalidade EaD (ensino a distância). Inscrições: www.senar.org.br/etec/.

Stone contrata em Salvador e Feira

A Stone, fintech serviços financeiros, tem novas oportunidades de emprego abertas para Salvador e Feira de Santana. As vagas - para o time comercial - contam com salário a partir de R$ 3.254,00 (fixo + variável), relacionado ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia. Não há pré-requisitos para a candidatura. No entanto, já ter atuado na área desejada é um diferencial. Para se candidatar é só acessar http://bit.ly/StoneVagas.