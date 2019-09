'Senti vergonha alheia', lamenta Roger Machado

O técnico Roger Machado ficou extremamente insatisfeito com a arbitragem do jogo em que o Bahia perdeu para o Corinthians, por 2x1, no Itaquerão, na noite de sábado (21). Ele não apenas ficou chateado como criticou o árbitro Dewson Freitas após o apito final.

"Perder é do campeonato. A gente trabalha sempre para que isso não aconteça, mas da forma como ela aconteceu é frustrante. Não quero tirar o mérito da vitória do adversário, que trabalhou por isso. Hoje (ontem) foi o dia em que senti vergonha alheia. Significa que senti vergonha pelo árbitro que estava em campo, pela forma como estava conduzindo um jogo com um pênalti não dado, que poderia nos dar vantagem, depois um pênalti marcado corretamente a favor do Corinthians e, depois quatro minutos para revisar um lance, que gerou nossa penalidade".

Os gols marcados por Vagner Love e Gilberto foram de pênalti. Clayson garantiu o triunfo do Corinthians após vacili da defesa tricolor. Roger Machado também reclamou do tempo para revisão dos lances e da quantidade de cartões aplicados. O Bahia recebeu quatro chapas amarelas: Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Artur e Flávio. O tricolor não tinha jogadores pendurados.

"Ele permitiu que o atleta do nosso adversário, depois de atendido, entrasse do mesmo lado da bola, que estávamos atacando. O atleta roubou a bola; depois, na jogada, tomamos dois cartões. Quatro minutos para revisar o VAR, seis substituições na partida e cinco minutos de acréscimo. Isso só prova a fragilidade técnica do árbitro. Agora, diante disso tudo, certamente a comissão de arbitragem não vai colocar mais o Dewson para apitar jogos da gente. Mas deveria. Deveria ser no próximo jogo, para ver se ele consegue fazer melhor do que hoje, mas vai ser muito difícil isso acontecer. Não quero tirar o mérito da vitória do adversário, mas hoje, com relação à arbitragem, foi desastrosa. Para não qualificar com outros adjetivos", bradou.

O Bahia volta a campo na quarta-feira (25), às 21h30, contra o Botafogo, na Fonte Nova. Com 31 pontos, o Esquadrão é o 8º colocado na tabela de classificação do Brasileirão.