Separados e Shallow Now: Paula Fernandes lança clipe de 'Juntos' sem Luan; assista

Foi lançado nesta quinta-feira (11) o clipe da música 'Juntos', famosa por seu verso bilingue "Juntos e shallow now". A gravação é uma apresentação da cantora Paula Fernandes em Sete Lagoas.

Entretanto, o que chamou a atenção dos fãs não foi a performance da artista ou o refrão pitoresco, mas a ausência de Luan Santana na peça audiovisual. O cantor não aceitou participar da apresentação.

A ausência do cantor não comprometeu a qualidade da produção. No show, o público se empolgou com o hit e em alguns momentos a cantora deixava de usar seu vozerão e apenas a platéia cantava a música. Nas imagens, Paulinha aparece emocionada com a reação do público.

“Essa foi uma das gravações mais emocionantes da minha vida, poucos segundos antes de começar a cantar a música caiu uma leve chuvinha, foi como uma bênção dos céus. E o que dizer dos meus fãs que cantaram tudo? Só gratidão por esse momento”, contou a cantora ao site do Hugo Gloss.

Confira o clipe.