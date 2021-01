Ser aprovado em concurso estudando em casa é possível; veja dicas

Concursos à vista. Ter uma carreira no serço público é algo cobiçado por muitos brasileiros. Um desejo que aumenta em tempos de crise como a que vivemos já há alguns anos. E os motivos? Bons salários e estabilidade são os principais. Para 2021, alguns concursos já estão certos, caso da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal.

Como muita gente quer as vagas, é certo que a concorrência será enorme e só quem realmente estiver preparado conseguirá a tão sonhada aprovação. No entanto, vivemos um período de grande desemprego e são poucos os que têm o privilégio de poder investir em cursos preparatórios. A alternativa que sobra é estudar sozinho, em casa. E vários especialistas na área confirmam: é possível fazer um estudo de qualidade sem sair do lar. As palavras-chave são disciplina, foco e organização.

O CORREIO elaborou uma lista de dicas, orientações, sites e aplicativos que podem te ajudar nos estudos e na hora de fazer uma prova de concurso. As dicas são várias: desde como montar o ambiente e um roteiro com disciplinas mais frequentes, até estratégias para um necessário relaxamento. Contamos com a ajuda do coordenador da Alfacon Concursos, Vinícius Rodrigues, e do psicólogo educacional Márcio Teixeira.

1. Ambiente

- Ter um ambiente limpo, calmo, bem iluminado e silencioso é fundamental. Esse é o ponto de partida inclusive para as dicas de organização semanal e planejamento de estudos.

- Mantenha a cadeira reta, para que sua coluna não fique torta e você acabe cansando mais rápido e correndo o risco de ter problemas futuros. É importante que a cadeira esteja regulada de uma maneira que seus pés toquem o chão.

- Sua mesa deve estar arrumada. Portanto, nada de terminar os estudos do dia e deixar tudo como está. A arrumação inclusive traz uma sensação de dever cumprido.

- Caso seja possível, tente deixar o computador numa posição que a luz não bata diretamente na tela. Isso deixará a leitura mais confortável.

- Separe um cômodo na sua casa para estudar. Nada de fazer as coisas na cama.

- Caso seja possível, turbine sua internet. E não precisa contratar um pacote mais caro: usar a internet via cabo já ajuda bastante.

2. Planejamento

- Monte um cronograma semanal de estudos e o siga com disciplina. Construir uma rotina ajuda na fixação dos conteúdos.

- É importante conhecer o funcionamento do corpo. Você funciona melhor de manhã ou pela noite? Além disso, pondere bem questões como o horário de trabalho e tente deixar um intervalo entre as atividades laborais e de estudo.

- Mantenha um painel com planejamento semanal à vista. Monte o cronograma de disciplinas e horários. Pode ser em um planner manual ou em aplicativos gratuitos, como o Trello, ou mesmo uma planilha no Excell ou Google.

- Trace metas diárias, semanais, mensais e anuais. Dessa maneira, os objetivos não parecerão tão vagos ou distantes. E acompanhe sempre, é uma forma de se motivar. Cada meta batida é um passo a mais para a aprovação.

3. Rotina

- A meta é fazer de 12 a 15 horas de estudo por semana. Ou seja: reserve de 3 a 4 horas por dia para se dedicar.

- Dê qualidade a seus estudos tentando resolver provas anteriores do concurso desejado. Isso é interessante até para conhecer o perfil da banca que realizará o exame.

- Faça intervalos curtos para descanso durante a jornada de estudos. Ter a mente oxigenada é importante para evitar distrações mais bruscas em seu processo. Uma pausa de 3 a 5 minutos após ciclos 25 ou 30 minutos de estudo é recomendada.

- Cada concurso tem sua especificidade, mas há algumas disciplinas que devem ser priorizadas, sempre, por serem comuns a todas as avaliações, independente da escolaridade: Língua Portuguesa, Noções de Informática, Lógica, Noções de Direito Administrativo e Noções de Direito Constitucional. Ou seja: mesmo sem nenhum edital no radar, mantenha firme a prática delas.

4. Mente

- Ser aprovado de primeira em um concurso é muito difícil. Grandes especialistas passaram por várias reprovações até conseguir se dar bem a primeira vez. Não se martirize e continue tentando.

- Aproveitar os intervalos de descanso é importante: leia um trecho de livro, assista a um vídeo engraçado. Tudo isso relaxa a sua cabeça para pegar no batente mais uma vez.

- Acredite no seu planejamento e nas suas metas. E esteja focado em alcançá-las, é isso que vai te levar ao resultado tão sonhado.

- Tenha em mente que o processo é difícil e pode te custar algumas noites de sono ou te obrigar a abrir mão de programas de lazer e atividades cotidianas. Mas lembre: tudo isso é passageiro. E uma aprovação fará valer a pena.

Estudando online e de graça

1. Alfacon

O curso oferecido pela Alfa Concursos é denominado “Intensivo Alfartanos Força” e tem como objetivo preparar os candidatos com matérias básicas especialmente montadas para quem deseja prestar concursos da polícia. O curso preparatório gratuito conta com aulas introdutórias de Português, Matemática, Raciocínio Lógico, dentre outros assuntos. Além disso, estão previstos simulados e exercícios para reforçar o aprendizado. Após o cadastro, o candidato tem acesso gratuito ao material por três meses. O site também disponibiliza cursos pagos, direcionados à área que o estudante deseja.

2. Estratégia Concursos

A plataforma Estratégia Concursos disponibiliza editais recentes referentes a cada região, além de apostilas em PDF e videoaulas com professores no seu site.

3. Gran Cursos

A plataforma Gran Cursos Online conta com mais de sete mil cursos, em diferentes áreas de atuação. Conta com apostilas, e-books, aulas, palestras, simulados, questões e grupos de estudos disponibilizados como amostras gratuitas. Para quem vai realizar a prova dissertativa, a plataforma disponibiliza uma oficina de redação.

4. Casa do Concurseiro

As apostilas gratuitas da Casa do Concurseiro são focadas em diversas áreas, mas a plataforma se destaca em duas carreiras específicas: bancárias e tribunais, onde os resultados mais expressivos foram de diversos alunos em primeiro lugar nos últimos concursos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

5. A Casa das Questões

Para acessar, é necessário fazer login com o Facebook ou cadastrar-se no site. Logo depois, você poderá resolver simulados e receber a análise do seu desempenho.