Será que novos times ricos também vão ser fenômeno no Brasileirão?

Bastará analisarmos as tendências do futebol europeu para se tentar perceber como também os diferentes fenômenos podem chegar junto do futebol brasileiro ou não. Porém, a realidade é que esse fenômeno de times muito ricos também já chegou ao futebol brasileiro, contando com um time que se está conseguindo destacar cada vez mais: o time do Red Bull Bragantino. Será que esse forte investimento estrangeiro irá elevar esse time até ao mais alto nível do futebol brasileiro, em menos de 5 anos, como é o plano original de seus investidores: donos da marca de bebidas energéticas mais poderosa do mundo, a Red Bull?

É importante considerar que esse time do Bragantino, que agora até já está disputando jogos internacionais, ainda há duas temporadas estava lutando na Série B. Contudo, em um curto espaço de tempo, os próprios especialistas de aposta esportiva não têm dúvidas que esse time poderá bater o pé a qualquer gigante do futebol brasileiro, mas não só. Tudo isso se deve a uma estratégia muito consolidada, que iremos avaliar de seguida.

Para além disso, até que ponto esse forte investimento não acabará manchando a verdade esportiva de um modo geral. Em uma fase em que até os grandes times brasileiros estão passando por diversos desafios financeiros, como é o caso do São Paulo FC, mesmo times sem grande história teria tudo para conseguirem chegar mais longe e conseguirem até convencer os principais craques para seus projetos. Será que tal irá ameaçar o equilíbrio que sempre foi tão bem reconhecido no Brasileirão Série A, mas também em divisões mais baixas?

Bragantino passa quase do anonimato para a elite em poucos anos

Para que se tenha uma noção, a realidade é que a aquisição da Red Bull, perante o time Bragantino, aconteceu há pouco mais de cinco anos. Durante esse período, o time não só conseguiu dominar por completo a Série B, como também, em somente duas temporadas, já se consegue estar intrometendo entre os melhores times brasileiros. Tudo porque a gestão da Red Bull já é conhecida, tendo tido um enorme sucesso também com seus times na Europa.

Bastará pensar no time do Red Bull Leipzig e ainda do Salzburg. Além desses dois times estarem constantemente lutando por seus respectivos títulos nacionais, eles ainda estão conseguindo lançar e vender alguns dos melhores jovens do mundo. Quem não se esquece de como foi o rumo de Haaland ou de Adeyemi, por exemplo? Sem dúvida que a Red Bull, apesar do forte investimento, também não tem especial interesse em poder estar perdendo dinheiro com esses investimentos.

Assim sendo, e com uma política muito bem definida de contratações e de gestão de seu dinheiro, na Europa e agora no Brasileirão, a Red Bull está conseguindo demonstrar ser muito competente a todos os níveis. De tal modo que seus times estão de fato se destacando da maioria, com bastante rapidez. Por exemplo, será muito raro os projetos da Red Bull investirem em jogadores que sejam muito velhos e que não permitam que possa existir uma rentabilização futura.

Time do Bragantino irá seguir os passos dos times na Europa?

Sempre muito ambiciosos e sem grandes problemas para investir seu dinheiro no time, se espera que, realmente, seja uma questão de tempo até que o time do Bragantino possa estar lutando de igual para igual contra os melhores times brasileiros. Mesmo não tendo tanta história, a realidade é que sua liberdade e capacidade financeira ajudam muito a que o Bragantino tenha muita força em seu projeto.

Somando a isso, fica cada vez mais evidente que a estratégia dessa nova diretoria está concentrada na contratação dos futuros grandes craques brasileiros. Um pouco como já estão fazendo na Europa, a realidade é que o Bragantino também já está conseguindo convencer jovens jogadores, como já aconteceu em times como Flamengo, por exemplo, a aceitarem esse mesmo projeto. Mais tarde, para além da componente esportiva, querem ter também rentabilidade.

Missão é ter Bragantino como um dos melhores times da América Latina

Com uma atual mistura de jogadores jovens e alguns mais experientes, parece mesmo que o time terá conseguido encontrar o segredo para se elevar na classificação. Restará agora perceber se também seu dinheiro será suficiente para derrotar de forma consistente os maiores times brasileiros. Até ao momento, o plano da Red Bull está funcionando na perfeição.

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.