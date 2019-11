Serasa libera consulta a CPF e CNPJ de graça durante a Black Friday

O serviço de consulta de CPF e CNPJ da Serasa terá acesso gratuito durante a Black Friday. De sexta-feira (29) até domingo (1º), a ferramenta Você Consulta poderá ser usada por quem quiser para checar se uma pessoa ou empresa tem alguma pendência ou dívida. Normalmente, uma consulta do tipo custa R$ 35.

Os dados oferecidos no relatório do Você Consulta são mais amplos do que o da consulta grátis que a Serasa oferece de maneira normal. A modalidade paga permite que você acesse histórico de terceiros para ficar ciente de pendências comerciais, anotações negativas, ações judiciais, participações em falências, protestos e registros de cheque sem fundo, além da situação junto à Recefeita Federal.

Para ter o relatório completo, é preciso acessar o Você Consulta (clique aqui), preencher o cadastro com o CPF ou CNPJ que quer consultar. Logo depois, a empresa gera um relatório por PDF e envia para o e-mail cadastrado.

O preço volta ao normal na segunda (2). A Serasa fez ação similar na Black Friday do ano passado, mas com duração de apenas 24 horas.