Serginho Groisman diz que se vê como um 'progressista e libertário'

Discreto fora das telinhas, Serginho Groisman não fala muito sobre seu posicionamento político, mas afirmou se considerar "progressista e libertário" durante entrevista no Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira (31).

"Quando a gente chega num momento do Brasil onde tem que escolher entre direita e esquerda e achar que uma pessoa de direita tem aquele estereótipo, e de esquerda também. Eu, pela história que acho coerente em toda minha vida, me considero um progressista, um homem libertário, um homem que tem nos diretos humanos uma mão e pé estendidos, onde tem um 'não' a censura muito grande, um 'não' a atitudes racistas, preconceituosas", afirmou o apresentador do Altas Horas.

Serginho disse que não gosta de rótulos "num país onde tantas pessoas vão falar a respeito do presidente". "Tantas pessoas que passaram a criticar o presidente (Jair Bolsonaro) e eram favoráveis a ele, são consideradas de esquerda", citou.

Ele foi questionado se tinha a ideia de aprofundar debates políticos em seu programa. Serginho disse que sempre considerou seu espaço um em que a palavra é livre, o que significa pensamento livre. Ele disse que o momento que vivemos exige atenção.

"A gente precisa ficar absolutamente atento ao que está acontecendo, porque eu não acredito que uma canetada acabe com tudo, mas é preciso ficar de olho muito aberto porque a liberdade, às vezes, é muito ameaçada, verbalmente, ameaçada factualmente, mas acredito muito na resistência da própria sociedade", disse.

Falando especificamente sobre os ataques sofridos pela imprensa brasileira, Serginho disse ficar "estarrecido" com que tem visto. Para o apresentador, os ataques são contra o jornalismo como ofício, não apenas a repórteres e jornais específicos.

"Quando você atinge jornalista, chamando de bundão ou falando que vai dar porrada, ele não está se referindo especificamente a um jornalista, mas ao jornalismo, aos jornais que se manifestam contrários a ele quando julgam necessário, quando os fatos dizem isso. Quando ele ou outros xingam os jornalistas, estão xingando o jornalismo e o que foi construído", disse.

Ele disse que quer continuar lendo o que acha importante nos veículos em que confia e chamou as fake news de "grande mal de hoje". "As pessoas se negam em ver certos fatos, em ver a ciência, e tem gente que acredita realmente que a terra é plana. Por aí vai. São pessoas que falam e acham que não vai ter consequência nenhuma. Acho que cabe à Justiça e à sociedade realmente interromper esse desmatamento que se propõe", considerou.