Sergio K. desembarca em Salvador: 'Irei descansar'

Foto: Divulgação

Conhecido por lançar campanhas publicitárias nada óbvias para a sua grife homônima, Sergio K. escolheu a capital baiana para descansar nos próximos dias.

Por aqui, a partir de amanhã, ficará hospedado no Fera Palace Hotel, no centro da cidade. Sergio, em conversa com a coluna, garantiu que irá aproveitar a viagem para se desligar do trabalho. “Irei descansar. Sair de barco e me desligar um pouco”, disse.

O empresário, de descendência armênia, abriu sua primeira loja em 2004, na Oscar Freire, em São Paulo.