Sérgio Leite: “FIOL será vetor de crescimento e sustentabilidade”

Nesta entrevista, o CEO de Ferrovias da BAMIN, Sérgio Leite, comenta a relevância da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) para o desenvolvimento sustentável baiano.

O empreendimento integra parte o complexo logístico que ligará a Mina Pedra de Ferro, em Caetité, ao Porto Sul, em Ilhéus.

CORREIO: A BAMIN arrematou a concessão do trecho I da FIOL. Quanto a empresa vai investir neste empreendimento e como será a operação?

Sérgio Leite: A FIOL I foi arrematada em leilão do MINFRA (Ministério da Infraestrutura), em abril de 2021. Para concluir a construção da ferrovia, segundo dados do MINFRA, o investimento será de R$ 3,3 bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão em obras civis e R$ 1,7 bilhão em material rodante, como vagões e locomotivas. A subconcessão tem a duração de 35 anos, sendo cinco para construção e 30 anos para operação.

Qual é a importância da FIOL para a BAMIN e quais os impactos positivos para a região?

O empreendimento é de importância vital para a BAMIN. Junto com o Porto Sul, em construção em Ilhéus, a FIOl I é a parte do complexo logístico que ligará a Mina Pedra de Ferro, em Caetité, ao Porto. Essa operação conjunta nos dará maior segurança e competitividade para chegar aos mercados internacionais. Para a região, a ferrovia será também um vetor de crescimento e uma alternativa mais sustentável e competitiva de transporte. Uma vez que usaremos apenas uma parte da capacidade da ferrovia, o potencial de transporte excedente será disponibilizado ao mercado podendo atender aos produtores de outros minérios na rota da FIOL e também ao agronegócio.

Como está atualmente a implantação da ferrovia e quando ela começa a operar?

O Trecho 1 da FIOL é de 537 km e as obras físicas estão cerca de 73% concluídas, segundo o MINFRA. As operações devem iniciar em 2026, quando também teremos operando o Porto Sul.

Quantos empregos a implantação da FIOL vai gerar na região?

Segundo estudos do MINFRA, a previsão de geração de empregos em toda a implantação da FIOL ao longo de cinco anos, é de 55 mil empregos diretos e indiretos. Nós assinamos o contrato de concessão em setembro do ano passado e estamos concluindo os estudos para confirmar ou revisar estes números.

A FIOL detém todas as licenças ambientais?

A proteção ao meio ambiente é uma das prioridades da BAMIN em todos os seus empreendimentos. Assim como nos processos de licenciamento da Mina Pedra de Ferro e do Porto Sul, a BAMIN vem cumprindo as condicionantes socioambientais dos projetos e fará o mesmo com a FIOL 1. O rito de licenciamento da FIOL 1 foi realizado pela VALEC, em etapa anterior à concessão do trecho 1 à BAMIN, em setembro de 2021. A ferrovia possui Licença de Implantação vigente, que recentemente foi transferida para a BAMIN. Após a BAMIN concluir a etapa de diligência na ferrovia, será cumprido um cronograma de ações de proteção e condicionantes ambientais.



FIOL em números:

537 km terá o Trecho 1;

73% das obras estão concluídas;

55 mil empregos serão gerados em cinco anos;

2026: ano em que as operações deverão ser iniciadas.

Fonte: MINFRA





O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.