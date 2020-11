Sergio Machado terá dois de seus filmes comercializados em evento internacional

(Divulgação)

O cineasta Sergio Machado dirigiu também a série Irmãos Freitas

O diretor baiano Sergio Machado está em alta no mercado internacional de cinema. Pela primeira vez na história da sétima arte nacional, dois filmes do mesmo diretor são escolhidos pelo Ventana Sur, mais importante mercado de audiovisual da América Latina, para serem comercializados no evento que acontece entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro. O primeiro projeto é o longa-metragem de ficção Princesa Anaíra (Farewell Captain), rodado na Amazônia, que estará no Ventura Sur Corte Final, uma seleção para projetos em fase avançada de finalização.

(Divulgação)

Sophie Charlotte e Daniel Oliveira estão no elenco de Anaira

O outro é a animação Arca de Noé (Noah’s Ark), inspirado na obra de Vinicius de Moraes, que estará na sessão Animation!, espaço exclusivo para animações e oportunidade única para produtores de diferentes partes do mundo de se conectarem com o planeta. A animação é uma produção internacional da Gullane e Video Filmes, em parceria com a indiana Symbiosys Technologies. Vale ressaltar que esta obra, em fase de produção, já foi vendida para mais de 20 países antes mesmo de ser finalizada e será o mais caro filme de animação já feito no Brasil. O Ventana Sur é um festival que reúne os principais players da indústria audiovisual para promover a coprodução, financiamento e distribuição internacional de conteúdo latino-americano. É luxo só!

(Divulgação)

Roberto Pimenel e Alena Jambeiro do Empório de Chefs

Empório gourmet

Pratos assinados por chefs como Leot Ramos e Waleska Marinho estão no mix de produtos do Q Cozinha! Empório de Chefs, espaço recém-criado no Horto Florestal, voltado para a gastronomia. Além de uma variedade de produtos como geleias, queijos, charcutaria, vinhos, sobremesas, azeites etc, a casa, comandada por Alena Jambeiro e Roberto Pimentel, quer atrair produtores locais.

Arte visual

Dez artistas representados na Bahia pela Paulo Darzé Galeria de Arte estão com obras expostas na SP-Foto Viewing Room, que acontece até o próximo dia 29 de novembro, na capital paulista. Entre os artistas estão Miguel Rio Branco, Mario Cravo Neto, Christian Cravo, Pico Garcez, João Farkas, Ayrson Heráclito e Marcio Lima.

(Divulgação)

O estilista Julio Cesar é natural de Mossoró (RN)

Fashion

O estilista brasileiro Júlio César, radicado há 27 anos em Nova York, escolheu Salvador como locação do catálogo de sua próxima coleção JCNY. O potiguar desembarca com sua equipe em solo baiano no próximo dia 4 de dezembro e fará da pousada de Petúnia Maciel, na Barra, o seu quartel-general.

Teatro virtual

Um espetáculo criado exclusivamente para o espaço virtual, Da janela Espero a Vida Voltar, mostra a forma de lidar com o isolamento de cinco personagens, vivendo em Salvador, Curitiba e Faro (Portugal). A peça marca o reencontro do ator baiano André Nunes, radicado em Faro, com o Coletivo Cruéis Tentadores, com o qual encenou Luz. Dirigido por Marcelo Sousa Brito, a produção será exibida no canal do Teatro Vila Velha, no do YouTube, nos dias 12, 13, 19 e 20 de dezembro, às 17h.

Artesanato

Lojistas e compradores interessados nas peças de artesãos baianos têm de hoje (24) até quinta-feira (26) para participar da A 1ª Rodada de Negócios Artesanato da Bahia. O encontro acontece de forma virtual (Facebook e YouTube) e presencial, no Centro de Artesanato do Porto da Barra, com visitas agendadas pelo telefone 71 99906-6746. A rodada foi criada para ampliar as oportunidades de comercialização do artesanato no estado.

(Divulgação)

Ronaldo Ribeiro e Robson Oliveira comandam cozinha do Capulana

Perto do mar

O Porto da Barra ganhou mais um negócio de gastronomia. É o charmoso restaurante Capulana, de Ronaldo Ribeiro, que criou um cardápio bem leve a base de pokes e ceviches. O espaço fica em frente ao Forte de Santa Maria, com mesas ao livre e vista para o mar. Ribeiro divide o comando da cozinha com Robson Oliveira.

Parceria

A MAC Cosmetics Brasil vai patrocinar o bloco Ilê Aiyê. A entidade vai receber uma doação de R$ 250 mil pelo seu trabalho de expansão da cultura de origem africana no Brasil. A ideia da marca, ao abraçar o bloco afro, é apoiar projetos de educação e empregabilidade para comunidades de origem negra, além de sua manutenção e preservação.

(Divulgação)

Obra que reúne diversos textos sai pela editora Edufba

Arte no Recôncavo

O IX CachoeiraDoc, que acontecerá entre os dias 4 a 20 de dezembro, em formato online, conta com o lançamento do livro Desaguar em cinema: documentário, memória e ação no CachoeiraDoc. O evento traz alguns dos 17 nomes que participam da obra em encontros, de 16 a 18 de dezembro, sempre às 11h, no site www.cachoeiradoc.com.br e no YouTube (CachoeiraDoc). O livro reúne um conjunto de reflexões nascidas ao longo deste período de realização do festival e tem texto assinado por Makota Valdina.