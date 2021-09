Sergio Mamberti, de 82 anos, é internado em hospital de SP com infecção pulmonar

O ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, está internado, por conta de uma infecção nos pulmões, em um hospital da rede Prevent Senior, em São Paulo. As informações foram compartilhadas pelo seu filho Carlos Mamberti.



"Ele está com uma infecção que está sendo debelada. O caso inspira cuidados, mas está estável", diz Carlos, sobre a intubação do pai.



Sérgio já havia sofrido de uma outra infecção pulmonar este ano. Em julho, ele foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com pneumonia. Cerca de 15 dias depois ele se recuperou e teve alta.



Entre seus papéis destaque, estão o doutor Victor, de "Castelo Rá-Tim-Bum", e o mordomo Eugênio, na novela "Vale Tudo".