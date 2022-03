Série audiovisual fala sobre a comida no universo do Candomblé

A comida no universo dos terreiros de candomblé é o tema da série documental Comida de Terreiro, Alimento por Inteiro - que conta com quatro episódios, que serão lançados até quinta-feira (10), no YouTube, no canal Oyá Ladê Inan (https://www.youtube.com/channel/UCLS2dFqsoAD28flpTNGFgwA), sempre às 20h. Os dois primeiros já podem ser conferidos.

Os vídeos discutem história, arte, cultura e oralidade, fazendo ainda um paralelo com as restrições impostas pela covid-19. Entre os pontos abordados estão a comida dos orixás Exú, Oyá, Oxóssi e ?`?ùn; a sabedoria das iyálorixás na condução e preservação da segurança alimentar das comunidades tradicionais e a relação do terreiro com o nutrir coletivo.

O roteiro e a direção são assinadas por Marconi Bispo. Os diferentes assuntos são apresentados a partir de uma conversa entre a ialorixá Mãe Rosa, do terreiro Ilê Axê Oyá Ladê Inan, em Alagoinhas, e do babalorixá Marconi Bispo, pernambucano que busca construir essa ponte do axé da Bahia e Pernambuco.

“Ao disseminar os vídeos pelas redes sociais, o intuito é reverberar o papel social das comunidades tradicionais de terreiro e expandir para a sociedade os saberes tradicionais destes territórios, no tocante a nutrição e preparo de comidas” destaca a produção, premiada pela Lei Aldir Blanc.

Roselina Barbosa, mais conhecida como Mãe Rosa de Oyá, é yalorixá e gestora do Ilê Axé Oyá L'adê Inan, e uma das lideranças de comunidades de matrizes africanas em Alagoinhas. Matriarca da família, ela é incentivadora das artes na cidade e se destaca por recepcionar espetáculos, exposições, festivais e mostras artísticas no terreiro, que também é um Ponto de Cultura.

Conhecida por seu carisma e jeito acolhedor, Mãe Rosa fez do terreiro um espaço aglutinador de artistas, lugar de formação, criação e fruição artística, onde são realizadas oficinas, residências e apresentações de teatro abertas à comunidade.



O babalorixá Marconi Bispo foi criado numa família de candomblecistas e juremeiros e iniciado na religião em 2004, numa casa de Nação ?gbá, conhecida também como Xangô Pernambucano. Veja em https://www.youtube.com/channel/UCLS2dFqsoAD28flpTNGFgwA