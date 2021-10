Série 'Round 6' tem valor estimado em quase R$ 5 bilhões; entenda

A aclamada série 'Round 6', maior lançamento de seriado original da Netflix, está estimado em quase US$ 900 milhões (o equivalente a cerca de R$ 4,9 bilhões, na cotação atual) pela gigante do streaming, informou a Bloomberg News, citando números de um documento interno da companhia.

A produção de nove episódios, na qual competidores sem dinheiro e ultra-endividados jogam jogos infantis com consequências mortais em uma tentativa de ganhar 45,6 bilhões de wons (cerca de US$ 39 milhões ou R$ 213 milhões), se tornou um sucesso internacional depois de ser lançado no mês passado.

Em comparação com seu valor líquido estimado, a série custou US$ 21,4 milhões (cerca de R$ 115 milhões) para ser produzida, disse a Bloomberg. De acordo com o documento, cerca de 132 milhões de usuários assistiram a pelo menos dois minutos do programa nos primeiros 23 dias, quebrando o recorde estabelecido pelo drama do Reino Unido Bridgerton, que foi transmitido a 82 milhões de contas nos primeiros 28 dias.

A Netflix estimou que 89% das pessoas que começaram a ver Round 6 assistiram a mais de um episódio, disse a Bloomberg, e 66% dos telespectadores terminaram de assistir a série nos primeiros 23 dias.