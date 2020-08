Sertanejo Cauan recebe alta da UTI após 8 dias; pai dele está em estado grave

O sertanejo Cauan, da dupla com Cleber, apresentou melhora e recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Anis Rassino no início da tarde desta segunda-feira (24). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla.

O cantor chegou a ter mais de 70% da atividade pulmonar comprometida pela covid-19 e estava sendo tratado na UTI desde o dia 16. Agora, já se encontra em um quarto, onde passou por exercícios para respiração, que vem ajudando na evolução do quadro.

O boletim médico divulgado nesta segunda pela manhã informou que Cauan teve melhora significativa do quadro clínico, com exames apresentando evolução de todos os parâmetros. Ele segue internado no quarto do hospital.

A mãe de Cauan, Shirlei, segue internada em quarto. Já o pai, João Luiz Máximo, está na situação que mais preocupa, em estado grave na UTI.