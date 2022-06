Sertanejo Tiago diz que tem vergonha por ter feito de cirurgia de aumento peniano

O sertanejo Tiago, que faz dupla com Hugo, voltou a dar detalhes da cirurgia de aumento peniano que realizou em julho do ano passado. Em entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube, ele revelou que sente vergonha de falar sobre o assunto.

"Só quem viu o resultado foi minha namorada (a cantora Tânia Mara). Não mostrei para nenhum amigo meu. Não mostrei para ninguém. A única pessoa que viu é a minha parceira, porque eu tenho vergonha", disse ele.

"A primeira pessoa que eu falei foi para a Tânia, que disse: 'Você não precisa, você está louco...'. E eu disse: 'se tem como melhorar um pouco. Vamos ser feliz'... Botei na cabeça dela, e ela entendeu os meus propósitos e topou. A gente brincou com isso, deu risada. Mas eu percebi que isso a incomodou. Nem pela cirurgia, mas pelo exposição que isso traz...", relatou.

Tânia chegou a terminar o namoro após a repercussão do procedimento no ano passado, mas eles reataram pouco tempo depois.

Tiago explicou que a operação de aumento de pênis não tinha a intenção em mexer no comprimento do órgão genital, mas, sim, em seu volume.

"Eu não fiz aumento de nada. Eu tirei a gordura da minha barriga e injetei (no pênis). Essa cirurgia não afeta nada. Ela não vai fazer com que fique melhor, mas também não vai piorar (a performance). O máximo é fazer com que você, psicologicamente, se sinta mais tranquilo, mais bonito.. Eu fiz essa cirurgia para eu me sentir bem e não me arrependo. Eu adorei o resultado", finalizou.