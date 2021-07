Sertanejo Tiago diz que vai fazer cirurgia para aumentar pênis: 'Novas sensações'

O sertanejo Tiago, da dupla com Hugo, revelou que vai passar por uma cirurgia para aumento peniano na semana que vem. O namorado de Tânia Mara contou que tem uma boa vida sexual e não tem problema de saúde, mas resolveu fazer a cirurgia por uma questão "estética".

"Desde sempre sou adepto de todas as possibilidades que a medicina e a estética nos oferece. O aumento peniano já era possível há bem mais tempo, mas somente pra quem tinha problemas reais. Agora, surgiu essa possibilidade de fazer isso esteticamente, e o médico é um cara que eu já conhecia. Eu fiquei curioso", disse em entrevista ao site Hugo Gloss.

Ele defende que é natural querer mais, fazendo comparação com dinheiro. "Mas se você tem 1 milhão na sua conta, e tem a oportunidade de dentro de uma honestidade, conseguir ter três... Há algum problema nisso?", questiona. Mas ele também fala em "bom senso". "Eu também tenho bom senso. Poder fazer algo não significa que você deva fazer. É só um detalhe para que eu me sinta melhor, para eu ter novas sensações e descobrir como é isso".

Tânia Mara, com quem ele se relaciona há cinco meses, não gostou da ideia da faloplastia. "Ela me deu muita dor de cabeça. Quase que me fez desistir disso. Foi a única pessoa que quase me fez desistir, mas aí eu expliquei para ela tudo o que diz respeito às minhas particularidades, e da minha busca sempre pela melhora da qualidade de vida. Foi uma barra muito grande", explica.

Apesar de ser "totalmente contra" no início, ela entendeu, acrescenta o cantor. "É uma coisa particular minha, que independe dos relacionamentos. Ela não fala muito disso comigo, não, mas tem sido simpática. Expliquei o conjunto da obra e, por enquanto, ela não largou de mim", brinca.

Os dois ainda não são oficialmente namorados, mas "vai dar namoro" quando passar a pandemia, diz o sertanejo. "Nós estamos completamente apaixonados e super bem resolvidos. Se a gente vencer essa pandemia junto aqui e ela me aturar depois dessa decisão, vai dar namoro".

Tiago já fez vários procedimentos estéticos, como harmonização facial, implante capilar, rinoplastia, blefaroplastia e lipoaspiração no abdômen.