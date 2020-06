Sertão nordestino receberá 1 milhão de litros de água potável em ação da Schin

Cerca de 1 milhão de litros de água potável vão ser doados pela Schin, marca do Grupo Heineken no Brasil, para comunidades vulneráveis do sertão nordestino. O líquido seria utilizado para produzir cerveja, mas, agora, ajudará famílias carentes. Na Bahia, a empresa tem unidade produtiva em Alagoinhas.

Com o mote Orgulho de Fazer o Bem, a iniciativa tem o apoio do Instituto Livres, que tem forte atuação no Nordeste. Segundo a marca, ainda há a busca por novas parcerias, para expandir o projeto. A doação será acompanhada de ação nos canais da marca, que conscientizará sobre a necessidade de uma corrente de solidariedade ainda mais longe.

“O momento é de um olhar mais empático para a sociedade, e utilização dos nossos canais para reforçar correntes de apoio nesse momento de crise global. Temos o orgulho de poder fazer o bem às comunidades utilizando nossos insumos, e ainda podendo incentivar a união de outras frentes nessa corrente”, disse Priscila Fins, gerente de marketing da Schin.

Salvador Unida

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira.

A ação faz parte de uma série de iniciativas do Grupo Heineken no Brasil para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Desde março, a empresa vem implementando ações voltadas aos seus colaboradores, à cadeia de negócios e à sociedade.

Em abril, por exemplo, o Grupo doou 500 mil garrafas de água mineral Schin, de 500 ml, e mais de 6 mil cestas básicas em uma parceria com a Amigos do Bem. A companhia também se juntou à Unilever para produzir um lote extra do higienizador de superfícies CIF + Álcool, feito com a doação de álcool das cervejarias, e ainda encabeçou o movimento Brinde do Bem para auxiliar bares a manterem empregos e salários durante a quarentena.

“Estamos unindo esforços em diferentes frentes, porque acreditamos que juntos conseguiremos passar por essa crise, saindo ainda mais fortes como sociedade”, comentou Maurício Giamellaro, CEO do Grupo Heineken no Brasil.

Além da unidade em Alagoinhas, a companhia tem outras 11 cervejarias, localizadas em Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE). Há ainda duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). Ao todo, o Grupo gera mais de 13 mil empregos.

