Serviço da Embasa vai deixar região de Cajazeiras sem água na terça (13)

Um serviço para interligar nova linha na rede distribuidora na Avenida Dois de Julho, em Águas Claras, vai causar interrupção de água na região de Cajazeiras nesta terça-feira (13), informou a Embasa.

A interrupção vai começar às 8h de amanhã. A conclusão do serviço tem previsão para o fim da tarde do mesmo dia e a partir daí acontecerá a retomada gradativa do abastecimento na região. A estimativa é de regularização completa nas 24 horas seguintes.

Localidades que terão interrupção no abastecimento de água: Cajazeiras II a VII, Cajazeiras XI, Dom Avelar, Águas Claras, Fazenda Grande I e IV, Geraldo Brasil e Boca da Mata.

A interrupção não vai afetar imóveis que têm reservatório suficiente para atender às necessidades diárias dos moradores.