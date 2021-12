Servidor do Tribunal de Contas é morto pela PM na Avenida Garibaldi

Um servidor do Tribunal de Contas do Município foi morto a tiros na noite da quarta-feira (15) na Avenida Garibaldi por policiais militares depois de sacar uma arma falsa, segundo a Polícia Militar. Antonio Jose Trocoli da Silveira, de 56 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele era pai do lutador baiano de MMA Antonio Trocoli, conhecido como "Malvado".

Segundo a PM, a 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Federação) foram chamados por volta das 22h10 para verificar uma denúncia de que um homem armado estava agredindo pessoas na Praça Lord Cochrane. Ele estava em um Ranger azul.

No local, a equipe identificou o homem fora do veículo, visivelmente agitado. Os policiais foram abordá-lo e nesse momento o homem gritou que estava armado e disse que não iria colocar as mãos na cabeça. Nessa hora, ele sacou a arma "abruptamente", diz nota da PM. Os militares atiraram.

Baleado, o servidor foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas morreu. Antonio tinha participado de uma confraternização na região da Orla e voltava para casa, no Canela, quando o crime aconteceu.

Pelo Instagram, o lutador Malvado compartilhou trechos de uma conversa em que alguém explica para ele que a viatura surgiu apagada e os policiais já desceram armados apontando para o servidor. Também publicou um vídeo que mostra o pai com a mão na cabeça e os tiros depois.

Com Antonio, um simulacro de arma de fogo foi apreendido, diz a PM. A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar.