Servidores inativos e pensionistas terão 13º salário antecipado em Salvador

Cerca de 7 mil pensionistas e servidores inativos da Prefeitura de Salvador terão 50% do 13º salário de 2021 antecipado para abril deste ano. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (31) e é uma tentativa de injetar mais dinheiro na economia para amenizar as perdas provocadas pela pandemia nos diversos segmentos do comércio na cidade.

O prefeito Bruno Reis fez um evento virtual para apresentar 11 medidas emergenciais que serão implantadas na economia de Salvador, e voltou a reafirmar que atividades não essenciais serão retomadas no dia 5 de abril. Ele explicou que a antecipação de 50% do 13 salário já acontecia antes.

“Esses pensionistas e servidores inativos recebiam metade do 13º salário quando faziam aniversário. Agora, nós vamos antecipar. O pagamento será realizado em abril [independentemente da data de aniversário dessas pessoas]”, afirmou o prefeito.

A antecipação dos salários representa R$ 15 milhões para os sofres públicos, mas o montante é maior. “São R$ 44 milhões que vamos investir de recursos na economia nesse momento para ajudar a segurar o consumo e manter as atividades econômicas aquecidas”, contou Bruno.

Ele citou como exemplos o programa Salvador Por Todos que concede benefício de R$ 270 para 20 mil pessoas, e que representa R$ 18 milhões no orçamento, R$ 6,6 milhões no SOS Cultura para 6 mil trabalhadores impactados pela pandemia, e R$ 3,1 milhões para projetos incentivados pelo Viva Cultura, que também terá 90% de abatimento em impostos para empresas apoiadoras de projetos do programa, entre outras iniciativas.