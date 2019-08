Sesab investiga 93 suspeitas de sarampo na Bahia

A Bahia está investigando 93 casos suspeitos de sarampo. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), desde o ínicio do ano, 190 casos suspeitos foram detectados. Destes, 96 foram descartados e um confirmado com vírus importado da Europa.

O caso confirmado ocorreu com uma menina de 12 anos que contraiu a doença em uma viagem para a Espanha. Ainda segundo a Sesab, a garota reside em Salvador e viajou no dia 21/06/2019, iniciando os sintomas no dia 01/07/2019, apresentando febre alta, acompanhada de dor de garganta e conjuntivite. A garota voltou para casa, em Salvador, no dia 04/07/2019, já doente.

O único caso registrado da doença na capital baiana já foi suficiente para colocar Salvador na lista de cidades em estado de surto ativo para o sarampo. A lista, elaborada pelo Ministério da Saúde, traz os municípios onde as ações de vacinação para a doença devem ser intensificadas.

Pela classificação do Ministério da Saúde, é considerado surto ativo se um local apresenta um único caso em um cenário sem transmissão de sarampo, como é o caso da Bahia, mesmo que seja importado, de acordo com Akemi Erdes, coordenadora de Imunizações e Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) do Estado. O estado não tinha casos da doença desde 1999.

Em Salvador, são 129 unidades de saúde que podem ser procuradas para a vacinação. Podem se vacinar pessoas de 6 meses a 39 anos, e a quantidade de doses é determinada pela faixa etária. Quem tiver dúvidas sobre se deve ou não se vacinar pode procurar um posto de saúde para orientações. Os postos na capital funcionam das 08 às 17h.

O sarampo é uma doença viral aguda, considerada uma das mais contagiosas, com potencial para ser extremamente grave, afetando principalmente crianças menores de 5 anos, especialmente as mal nutridas, e bebês não vacinados. No entanto, pode acometer também pessoas não imunizadas de qualquer idade.

Os principais sintomas são tosse, em geral seca e irritativa; febre alta; coriza, sensibilidade à luz; manchas vermelhas na pele e dor no corpo. O sarampo também pode causar infecções respiratórias, inflamação nos ouvidos, encefalite com dano cerebral, surdez e lesões severas de pele. Em gestantes, pode provocar aborto ou parto prematuro. A transmissão acontece por secreções como gotículas eliminadas pelo espirro, tosse e fala.