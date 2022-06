Sesc Bahia inaugura centro de atividades em Alagoinhas

O Serviço Social do Comércio da Bahia (Sesc-BA) inaugurou, nesta sexta-feira (10), um Centro de Atividades com serviços e ações voltados, preferencialmente, para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, e seus dependentes na cidade de Alagoinhas, cidade do centro-norte da Bahia. No próximo dia 17, o Sesc inaugura outra unidade em Jacobina, no norte do estado.



"Toda vez que se inaugura uma unidade no interior da Bahia, o Sesc injeta um valor considerável no município. O Sesc vem colaborar para a melhoria da qualidade de vida dos moradores dessas duas cidades, tentando fazer com que ela fique mais fácil", ressaltou o diretor regional do Sesc Bahia, José Carlos Boulhosa.



Segundo o diretor, somente em Alagoinhas, mais de 8 mil pessoas já estão cadastradas na nova unidade. "Essas duas novas unidades significam um aumento de 35% na nossa estrutura física. É de extrema e estratégica importância que o Sesc ocupe locais no interior do estado para atender o público alvo. As duas cidades vêm cumprir as etapas do programa de interiorização que o Sesc tem feito desde 2006. São dois municípios prósperos que mereciam uma unidade em cada um deles", destacou.



A política de interiorização que norteia a expansão física das Unidades do Sesc na Bahia é executada em localidades de grande concentração de empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Os Centros de Atividades Sesc de Alagoinhas e de Jacobina fazem parte deste projeto com um investimento geral de mais de R$62 milhões de reais.



Segundo o presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio), Kelsor Fernandes, os serviços de educação, cultura (com destaque para o teatro de 200 lugares), lazer e saúde serão oferecidos na unidade. “A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia [Fecomércio-BA] e o Sesc entregam o Centro de Atividades de Alagoinhas, um verdadeiro presente para atender aos trabalhadores do comércio e seus familiares deste importante município baiano e de cidades circunvizinhas", afirmou.



As duas novas unidades de Alagoinhas e Jacobina possuem um módulo especial voltado à educação com salas de aula para o Ensino Básico e Continuado (Educação Infantil e Educação Fundamental 1 e 2, e acompanhamento pedagógico), sala multiuso, sala de inclusão digital e biblioteca escolar. Dispõem ainda de teatro, galeria de arte, parque aquático (piscina infantil e adulto), quadra poliesportiva coberta, consultório odontológico, gabinete médico, sala de ginástica, sala de musculação, sala de artes marciais, salas para cursos de valorização social, lanchonete, campo de futebol society, salão social, salão de jogos, parque infantil e central de atendimento.

(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação)

A celebração em Alagoinhas se estende no sábado (11) e domingo (12) para os trabalhadores e seus dependentes, com visitas mediadas à unidade, exposição, oficinas, contação de histórias, exibição de filmes, apresentações musicais e circenses, torneios esportivos e recreação. Entre os destaques está o show da banda Estakazero.Em Jacobina, nos dias 18 e 19, o público é esperado para aproveitar de uma intensa programação, também com exposição, música, apresentações artísticas, ações de saúde e atividades de lazer, com destaque para o espetáculo circense do palhaço João Lima e o show dos jacobinenses Mirella e Lenno. Nas duas unidades o acesso é gratuito e exclusivo para Cliente Sesc com a Credencial válida.

Confira a programação completa no site: www.sescbahia.com.br

Centro de Atividades de Alagoinhas

11 de junho (sábado)

9h – Futebol Society (torneio infantil)

10h –Chapeuzinho Amarelo – Contação de histórias, com Bruna Meyer

11h – Conheça a Unidade! Visita guiada – CineSesc – exibição de filmes

11h30 – Gincana Aquática

12h30 – Show musical

14h – Exposição “Faust”, de Quinho Castro

14h30 – Bingo Azarado

15h – O circo de um homem só – Espetáculo circense, com João Lima

19h – Estakazero

12 de junho (domingo)

9h – Futebol Society e Vôlei de areia

10h – Exposição “Faust” + mediação com Quinho Castro

11h – Cirquim de Tiziu e Alecrim – Espetáculo circense, com João Lima

12h – Show musical

12h30 – Show musical

14h –Foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas – Contação de histórias, com Bruna Meyer

14h30 – Sarau recreativo

15h – Torneio de Vôlei – CineSesc – exibição de filmes

Centro de Atividades de Jacobina

18 de junho (sábado)

10h – Exposição “Olhares e Caminhos”, de Cícero Matos – As princesas cascudas – Contação de histórias com Danielle Andrade

11h – CineSesc – Exibição de filmes

13h –Visita mediada à exposição, com o artista Cícero Matos

14h – Histórias do tempo que os bichos falavam – Contação de histórias com Danielle Andrade

15h – Cirquim de Tiziu e Alecrim – Espetáculo circense, com João Lima

19 de junho (domingo)

10h – Exposição “Olhares e Caminhos”, de Cícero Matos – As princesas cascudas – Contação de histórias com Danielle Andrade

11h – O circo de um homem só – Espetáculo circense, com João Lima

14h – CineSesc – Exibição de filmes

19h – Show Mirella e Lenno