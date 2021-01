Sete estabelecimentos são interditados em Salvador no feriadão de Réveillon

Sete estabelecimentos comerciais foram interditados pelo descumprimento de protocolos contra a covid-19 durante o feriadão de Réveillon em Salvador, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur). De quinta-feira (31) até o domingo (3), foram fechados três bares localizados em Armação, Piatã e Rio Vermelho, duas casas de eventos/shows em Marechal Rondon e Paripe, um clube social em Itapuã e uma loja de conveniência na Boca do Rio.

Além disso, a fiscalização também dispersou seis aglomerações em ruas do Rio Vermelho, Pituba, São Cristóvão, Ceasa, Itapuã e São Tomé de Paripe. Neste último bairro, quatro equipamentos sonoros do tipo “paredão” foram apreendidos pelos fiscais.

Na virada do ano, vários bairros tiveram ações para restringir a circulação de veículos e pedestres, como no Comércio, Praça Cairu e Praça Municipal; na Barra, entre o Porto até o Clube Espanhol; Rio Vermelho, entre as praias da Paciência até a do Buracão; Piatã, entre Jaguaribe até Placaford; e Itapuã, entre Placaford até o Farol de Itapuã.

Em todas essas localidades, equipes da Secretaria de Ordem Pública (Semop), Sedur, Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar realizaram rondas ostensivas de caráter preventivo e educativo.

Nos bairros do Comércio, Barra, Itapuã e Rio Vermelho, a Semop aprendeu 22 materiais irregulares sendo usado por ambulantes, a exemplos de caixas de isopor, carrinho de mercado, facão, engradado vazio, entre outros itens. Os fiscais também percorreram outros pontos da cidade em ações paralelas, alcançando a região do Shopping da Bahia, Periperi, Campo Grande e Centro.