Sete jogadores do Vitória fizeram o primeiro gol da carreira este ano

O Vitória tem uma relação muito íntima com a juventude. O grande time de sua história, vice-campeão brasileiro em 1993, era recheado de garotos como Dida, Rodrigo, Paulo Isidoro e Alex Alves. O rubro-negro é um time formador em sua essência.

Vivendo momento difícil devido a crises políticas e escassez orçamentária, foi nos jovens que o Vitória buscou abrigo para sair da turbulência em 2019. A média de idade do atual time é de 24,6 anos. O jogador mais velho do elenco é Baraka, que tem 33. Ele é um dos cinco jogadores, dentro do grupo de 37, que atingiram a barreira dos 30 anos.

O Leão deu a muitos jogadores a primeira experiência profissional. Por isso, o número de sete atletas marcando o primeiro gol da carreira nesta temporada não assusta, mas chama atenção: Bruno Bispo, Matheus Rocha, Léo Gomes, Ruan Levine, Caíque Souza, Wesley e Eron sentiram, em 2019, o gostinho inédito de balançar a rede.

Destes, cinco são formados na base do clube. As exceções atendem pelos nomes de Matheus Rocha e Wesley, ambos formados no Palmeiras e com contrato de empréstimo na Toca a vencer após o jogo contra o Coritiba, dia 30, que encerrará a Série B e a temporada rubro-negra. A partida acontece no Barradão.

Matheus Rocha (2) e Wesley (5) se juntam a Ruan Levine (2) na lista dos jovens que marcaram mais de um gol. O lateral, inclusive, marcou seu primeiro gol logo na sua estreia como profissional. E foi um golaço: bomba de pé direito que empatou o primeiro Ba-Vi do ano.



BAVI DOS GOLAÇOS!



Se liga nas pinturas que Gilberto e Matheus Rocha marcaram no clássico baiano hoje. E aí, @ECBahia e @ECVitoria, qual foi o mais bonito? ???? #CopaDoNordeste2019 pic.twitter.com/taGOBTMpNe — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) February 3, 2019

Wesley marcou pela primeira vez contra o Paraná, em partida que o Vitória venceu por 2x0. Depois disso balançou a rede duas vezes no mesmo jogo contra o Vila Nova (2x0), além de fazer gols no Sport (2x2) e Ponte Preta (2x1). Ruan Levine fecha a lista dos que foram goleadores em mais de uma oportunidade. Ele marcou os dois do Vitória no primeiro triunfo do rubro-negro na Série B, contra o Vila Nova (2x1), no Barradão.

Fim de ano

O elenco do Vitória ainda desfruta de folga. Os atletas só vão se reapresentar na segunda-feira (25). Contra o Coritiba, a tendência é que Geninho escale um time alternativo, com atletas jovens e outros que tiveram pouca rodagem na temporada.

Neste ano, o Vitória disputou até então 56 jogos, distribuídos entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. Foram 14 triunfos, 23 empates e 19 derrotas.

