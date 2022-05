Sete jogadores reforçam o Vitória contra o Botafogo-PB

Fabiano Soares voltou a ter um leque amplo de opções para escalar o Vitória. O rubro-negro contará com pelo menos sete reforços para o jogo contra o Botafogo-PB, quarta-feira (18), às 20h30, no Barradão, pela 6ª rodada da Série C do Brasileiro.

Dionísio, Miller, Thiaguinho, Pablo, Sánchez, Guilherme Lazaroni e Alan Santos, que não puderam atuar contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, estão novamente à disposição do treinador. Recém-contratado, o atacante Rafinha aguarda regularização.

Dionísio, Miller, Thiaguinho, Sánchez e Guilherme Lazaroni ficaram fora da derrota por 1x0 contra a equipe cearense, que selou a eliminação do Vitória da Copa do Brasil, porque já tinham defendido outros clubes na competição. Uma cláusula contratual impedia Pablo de entrar em campo, pois ele pertence ao Fortaleza. Já Alan Santos estava se recuperando de uma inflamação na sola do pé.

Destes, apenas Sánchez era titular e deve retornar ao time, já que Iury foi improvisado na lateral esquerda para suprir a carência da posição diante do Fortaleza. Os zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa ainda estão em fase final de recuperação das contusões, cumprindo etapas de transição e trabalhos individualizados.

O Vitória precisa vencer o Botafogo-PB. Esse é o único caminho para deixar a zona de rebaixamento. Com apenas quatro pontos somados, o rubro-negro amarga o 17º lugar. Já o adversário paraibano luta para entrar no G4. É o 9º colocado, com nove pontos. Com um jogo a mais, o Remo soma 10 pontos e ocupa a 4ª posição.