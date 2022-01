Sete pessoas ficam feridas após van capotar na BA 265

Sete pessoas ficaram feridas após a van em que eram transportadas ter capotado na BA 265, rodovia que liga Vitória da Conquista a Barra do Choça. O acidente ocorreu na noite da última terça-feira (18) e as vítimas foram socorridas por bombeiros do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/Vitória da Conquista). Após o atendimento pré-hospitalar (APH) duas vítimas foram levadas para unidades de saúde pelos bombeiros, as outra foram conduzidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que ainda não se sabe a causa do acidente, assim como o estado de saúde das vítimas. Também não foi informado o nome e as idades das vítimas. "É fundamental que ao trafegar nas rodovias a atenção seja redobrada. Os veículos também devem estar com a manutenção em dia e a sinalização nas vias também devem ser respeitadas", alerta o comunicado da corporação.