Sete pessoas são detidas em operação no Centro Histórico de Salvador

A Polícia Civil prendeu sete homens na tarde desta sexta-feira (28), na região do Centro Histórico de Salvador. A operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra criminosos envolvidos em roubos, furtos e tráfico de drogas.

Durante a busca, que foi iniciada após denúncias, os policiais civis encontraram Eliomar de Souza Braz, que possuía mandado de prisão em aberto, e um detento de prenome Gabriel, custodiado em regime domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica - como ele estava com drogas nos bolsos da roupa que vestia, a Justiça será comunicada e decidirá se ele seguirá com o direito à liberdade provisória.





Além da dupla, policiais conduziram outros cinco homens para a delegacia, todos ainda não identificados. Um deles vendia drogas na região, outro foi preso com um celular roubado e três são suspeitos de assaltos na região.

"Desenvolvemos ações constantes no Centro Histórico com focos no combate ao tráfico de drogas, aos roubos e furtos. Infelizmente na região temos alguns moradores de rua e menores em situações vulneráveis e que praticam crimes para sustentarem o vício e se alimentarem. É preciso que órgãos ligados à defesa social também façam a sua parte", comentou o diretor do Departamento de Inteligência Policial (DIP), delegado José Eduardo.

Além do DIP, participaram da operação equipes da Polinter e dos departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Crimes Contra o Patrimônico (DCCP), Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e de Polícia Metropolitana (Depom).