Sete pessoas são mortas durante tiroteio em supermercado nos EUA

Ao menos sete pessoas foram mortas na noite desta terça-feira (22), nos Estados Unidos, durante um tiroteio em um supermercado do Walmart. O estabelecimento fica localizado no estado da Virgínia.

De acordo com a polícia, o suspeito de atirar nas vítimas era um funcionário da loja que está entre os mortos no supermercado. Segundo informações do G1, as circunstâncias ainda não são claras.

Os agentes receberam uma informação de que estaria ocorrendo um tiroteio dentro do Walmart. Testemunhas alegaram à polícia que o suspeito invadiu a sala de funcionários e atirou contra os trabalhadores que estavam no local.

Os policiais estão averiguando se o atirador foi morto pelos agentes ou se cometeu suicídio. Em comunicado à imprensa, nesta quarta-feira (23), o Walmart comentou que estava "chocado" com o incidente.